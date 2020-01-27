مقتل مسؤول حكومي رفيـع بمواجهات مع المليشيا الحوثية في الجوف..تعرف عليه!

*يمن برس -خاص
قُتل أمس الأحد ، مسؤول حكومي رفيع في المواجهات التي خاضتها القوات الحكومية مع الحوثيين بمحافظة الجوف شمالي شرق البلاد .
وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن مدير عام الصناعة والتجارة بمحافظة الجوف ، الدكتور" ناصر مثنى" قتل يوم أمس أثناء مواجهات مع المليشيا الحوثية في المحافظة .
وأشار المصدر أن الدكتور ناصر مثنى ، من أبناء محافظة تعز ويعمل مدير عام للصناعة والتجارة وقد شارك في جبهات القتال ضد المليشيا الحوثية.
وتشهد جبهات محافظة الجوف معارك ضارية بين القوات والحكومية والحوثيين .حيث كانت المليشيات الحوثية قد سيطرت على بعض المواقع يوم أمس فيما تمكنت القوات الحكومية من استعادة بعضها اليوم ضمن معارك الكر والفر بين الطرفين .
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