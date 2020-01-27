الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الفريق الحكومي يطالب الأمم المتحدة بإرسال مراقبين دوليين لنقاط الارتباط

الفريق الحكومي يطالب الأمم المتحدة بإرسال مراقبين دوليين لنقاط الارتباط

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس -الحديدة

أفادت مصادر مطلعة أن ضباط إرتباط الفريق الحكومي المعني بمتابعة تنفيذ اتفاق ستوكهولم توجهوا اليوم الإثنين على متن سفينة الأمم المتحدة إلى مدينة الحديدة للعمل في مركز العمليات المشترك لدى البعثة الدولية لدعم اتفاقية الحديدة (أونمها).



وذكرت المصادر أن ضابط ارتباط الفريق الحكومي أوصلوا رسالة إلى رئيس بعثة الرقابة المكلف من الأمم المتحدة الجنرال الهندي "أبهيجيت جوها" يبلغه فيها بضرورة إرسال مراقبين دوليين لنقاط المراقبة.





وفقا للمصادر فإن الفريق الحكومي طلب بضرورة التحاق المراقبين الدوليين بنقاط المراقبة أو نزول دوريات للمراقبين الدوليين على الأقل في هذا الأسبوع.



كما طالب ضباط ارتباط الفريق الحكومي من جوها تسمية الطرف المعرقل لتنفيذ شروط وإجراءات السلامة في نقاط المراقبة والرافض لنزول الدوريات للمراقبين الدوليين





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أفادت مصادر مطلعة أن ضباط إرتباط الفريق الحكومي المعني بمتابعة تنفيذ اتفاق ستوكهولم توجهوا اليوم الإثنين على متن سفينة الأمم المتحدة إلى مدينة الحديدة للعمل في مركز العمليات المشترك لدى البعثة الدولية لدعم اتفاقية الحديدة (أونمها).وذكرت المصادر أن ضابط ارتباط الفريق الحكومي أوصلوا رسالة إلى رئيس بعثة الرقابة المكلف من الأمم المتحدة الجنرال الهندي "أبهيجيت جوها" يبلغه فيها بضرورة إرسال مراقبين دوليين لنقاط المراقبة.وفقا للمصادر فإن الفريق الحكومي طلب بضرورة التحاق المراقبين الدوليين بنقاط المراقبة أو نزول دوريات للمراقبين الدوليين على الأقل في هذا الأسبوع.كما طالب ضباط ارتباط الفريق الحكومي من جوها تسمية الطرف المعرقل لتنفيذ شروط وإجراءات السلامة في نقاط المراقبة والرافض لنزول الدوريات للمراقبين الدوليين







الفريق الحكومي جوها الحديدة



شارك الخبر أصدقاءك:



407

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







