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الفريق الحكومي يطالب الأمم المتحدة بإرسال مراقبين دوليين لنقاط الارتباط
الإثنين, 27 يناير, 2020 04:05:00 مساءً

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الفريق الحكومي يطالب الأمم المتحدة بإرسال مراقبين دوليين لنقاط الارتباط
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*يمن برس -الحديدة
أفادت مصادر مطلعة أن ضباط إرتباط الفريق الحكومي المعني بمتابعة تنفيذ اتفاق ستوكهولم توجهوا اليوم الإثنين على متن سفينة الأمم المتحدة إلى مدينة الحديدة للعمل في مركز العمليات المشترك لدى البعثة الدولية لدعم اتفاقية الحديدة (أونمها).

وذكرت المصادر أن ضابط ارتباط الفريق الحكومي أوصلوا رسالة إلى رئيس بعثة الرقابة المكلف من الأمم المتحدة الجنرال الهندي "أبهيجيت جوها" يبلغه فيها بضرورة إرسال مراقبين دوليين لنقاط المراقبة.


وفقا للمصادر فإن الفريق الحكومي طلب بضرورة التحاق المراقبين الدوليين بنقاط المراقبة أو نزول دوريات للمراقبين الدوليين على الأقل في هذا الأسبوع.

كما طالب ضباط ارتباط الفريق الحكومي من جوها تسمية الطرف المعرقل لتنفيذ شروط وإجراءات السلامة في نقاط المراقبة والرافض لنزول الدوريات للمراقبين الدوليين


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خاص - يمن برس

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