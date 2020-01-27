 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / كانت مخبأة تحت "البصل"..أجهزة أمنية تحبط أضخم عملية تهريب للمواد المخدرة
كانت مخبأة تحت "البصل"..أجهزة أمنية تحبط أضخم عملية تهريب للمواد المخدرة
الإثنين, 27 يناير, 2020 04:22:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
شاحنة تحمل كميات من المواد المخدرة تحت البصل
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
شاحنة تحمل كميات من المواد المخدرة تحت البصل

*يمن برس -متابعة خاصة
ضبطت الأجهزة السورية المختصة شحنة ضخمة من المخدرات أثناء محاولة نقلها عبر الطريق الواصل بين محافظتي درعا والسويداء جنوبي البلاد.

وقالت وكالة "سبوتنيك"  بأن الجهات المختصة تمكنت من إحباط أكبر محاولة تهريب مخدرات شهدتها المناطق السورية الجنوبية حتى الآن، وتحوي كمية هائلة من المواد المخدرة.

ووفق المعاينة الأولية تحوي الشحنة المضبوطة ما يزيد عن 1.5 طن من مادة الحشيش المخدر، وأكثر  من نصف مليون حبة كتباغون.

ونقلت الوكالة عن مصدر  مصدر أمني قوله إن محاولة التهريب تمت بواسطة سيارة شاحنة نوع "هونداي" محملة بمادة البصل، مشيرا إلى أن ضبط شحنة المخدرات تم على الطريق الواصل بين محافظتي درعا والسويداء الموازي لخط الحدود السورية الأردنية جنوبا.

وأوضح المصدر أن ضبط الشحنة تم من خلال عمليات المتابعة والتدقيق على الحواجز، لافتا إلى أنه تم ضبط كامل الكمية وتوقيف سائق الشاحنة.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
568
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©