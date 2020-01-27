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كانت مخبأة تحت "البصل"..أجهزة أمنية تحبط أضخم عملية تهريب للمواد المخدرة

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شاحنة تحمل كميات من المواد المخدرة تحت البصل

*يمن برس -متابعة خاصة

ضبطت الأجهزة السورية المختصة شحنة ضخمة من المخدرات أثناء محاولة نقلها عبر الطريق الواصل بين محافظتي درعا والسويداء جنوبي البلاد.



وقالت وكالة "سبوتنيك" بأن الجهات المختصة تمكنت من إحباط أكبر محاولة تهريب مخدرات شهدتها المناطق السورية الجنوبية حتى الآن، وتحوي كمية هائلة من المواد المخدرة.



ووفق المعاينة الأولية تحوي الشحنة المضبوطة ما يزيد عن 1.5 طن من مادة الحشيش المخدر، وأكثر من نصف مليون حبة كتباغون.



ونقلت الوكالة عن مصدر مصدر أمني قوله إن محاولة التهريب تمت بواسطة سيارة شاحنة نوع "هونداي" محملة بمادة البصل، مشيرا إلى أن ضبط شحنة المخدرات تم على الطريق الواصل بين محافظتي درعا والسويداء الموازي لخط الحدود السورية الأردنية جنوبا.



وأوضح المصدر أن ضبط الشحنة تم من خلال عمليات المتابعة والتدقيق على الحواجز، لافتا إلى أنه تم ضبط كامل الكمية وتوقيف سائق الشاحنة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ضبطت الأجهزة السورية المختصة شحنة ضخمة من المخدرات أثناء محاولة نقلها عبر الطريق الواصل بين محافظتي درعا والسويداء جنوبي البلاد.وقالت وكالة "سبوتنيك" بأن الجهات المختصة تمكنت من إحباط أكبر محاولة تهريب مخدرات شهدتها المناطق السورية الجنوبية حتى الآن، وتحوي كمية هائلة من المواد المخدرة.ووفق المعاينة الأولية تحوي الشحنة المضبوطة ما يزيد عن 1.5 طن من مادة الحشيش المخدر، وأكثر من نصف مليون حبة كتباغون.ونقلت الوكالة عن مصدر مصدر أمني قوله إن محاولة التهريب تمت بواسطة سيارة شاحنة نوع "هونداي" محملة بمادة البصل، مشيرا إلى أن ضبط شحنة المخدرات تم على الطريق الواصل بين محافظتي درعا والسويداء الموازي لخط الحدود السورية الأردنية جنوبا.وأوضح المصدر أن ضبط الشحنة تم من خلال عمليات المتابعة والتدقيق على الحواجز، لافتا إلى أنه تم ضبط كامل الكمية وتوقيف سائق الشاحنة.







مواد مخدرة أجهزة أمنية سوريا



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