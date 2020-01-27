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موظفو شركة صافر يهددون بإيقاف إنتاج الشركة ويبدأون إضرابهم عن العمل (وثيقة)
الإثنين, 27 يناير, 2020 04:59:00 مساءً

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موظفو شركة صافر يهددون بإيقاف إنتاج الشركة ويبدأون إضرابهم عن العمل (وثيقة)
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*يمن برس -خاص
دعت اللجنة النقابية لموظفي شركة صافر جميع الموظفين في الشركة وأعضاء الجمعية العمومية البدء بمرحلة التصعيد ضد الشركة تنديدا بعدم تحقيق مطالبهم المقدمة إليها.

وقالت النقابة في وثيقة لها حصل "يمن برس" على نسخة منها :" رغم إعطاء إدارة الشركة مهلة 6 أيام لحل مشكلة العمال وتنفيذ مطالبهم  وحل رواتبهم  ومستحقاتهم ، إلا أنها لم تقدم أي حلول تلبي هذه المطالب .

وأضافت اللجنة النقابية" إننا ندعو إلى استمرار فعاليات التصعيد بدءا بإضراب جزئي ابتداء من يوم الاثنين 27 يناير 2020  وعمل وقفات احجتاجية تندد بالممارسات التعسفية بحق العمال .

كما دعت اللجنة إلى خفض  الإنتاج في منشآت الشركة الإنتاجية المختلفة بمقدار 10 % لمدة ساعتين في اليوم الأولى على أن تزيد نسبة خفض الانتاج يوما فيوما حتى يتم إيقافه وخفضه بالكامل.

وفي السياق قال مراسل "يمن برس" في مأرب إن الموطفين نفذوا وقفة احتجاجية استجابة لطلب النقابة صباح اليوم الاثنين في مأرب .
وطالب المحتجون إدارة الشركة بالاستجابة لمطالبهم وتلبيتها ، قبل أن يتوقف الانتاج تماما ابتداء من يوم الجمعة نهاية الشهر الحالي  حسب ما ذكرته الوثيقة .

وتعد  الشركة الوطنية لإنتاج واستكشاف النفط – صافر – بمحافظة مأرب من  أهم الروافد الرئيسية  للنفط والغاز المنزلي.


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خاص - يمن برس

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