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"هادي" يستشعر خطورة الوضع ويجري اتصالات هاتفية بأبرز القادة العسكريين ويشدد على مواصلة المواجهة

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الرئيس هادي

*يمن برس -متابعة خاصة

شدد الرئيس هادي، اليوم الاثنين، على أهمية مواصلة البطولات وصولاً إلى تحرير كامل التراب اليمني وتخليص الوطن من شرور العصابة الانقلابية الساعية عودة اليمن إلى العهود الظلامية.



جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية كلاً على حده بوزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، ومحافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، ومحافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف، للاطلاع على تطورات الأوضاع الميدانية والعمليات العسكرية التي يخوضها أبطال الجيش الوطني في مختلف المواقع والجبهات. وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.



وأشاد هادي بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني في مختلف مواقع وجبهات العزة والكرامة والدفاع ببسالة عن النظام الجمهوري والوحدة وعزة وكرامة أبناء الشعب اليمني في مواجهة قوى التمرد والانقلاب للمليشيات الحوثية الإيرانية تجاه شعبنا وطننا وهويتنا..



وثمن مواقف الشرفاء من أبناء الوطن في محافظات صنعاء ومأرب والجوف وشبوة وغيرها من المحافظات المجاورة والتحامهم بقوات الجيش الوطني في الدفاع عن أمن واستقرار الوطن والحفاظ على مكاسب ومنجزات الثورة.



وأكد الرئيس أن التضحيات الكبيرة لأبطال المؤسسة العسكرية التي تتوج بالانتصارات المتوالية على المليشيات الإيرانية ستظل محل تقدير واعتزاز كافة أبناء الشعب اليمني التائق للدولة المدنية الاتحادية الحديثة المبنية على العدالة والمساواة والحكم الرشيد..



كما شدد رئيس الجمهورية على أهمية الارتقاء بالمؤسسة العسكرية إلى الأفضل من حيث التدريب والتأهيل والتسليح والاستعداد الدائم واليقظة والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة..



وأكد أن الشعب اليمني يعي كثيراً مخاطر هذه المليشيا ومخططاتها التدميرية ولن يقبل بالتمرد والانقلاب وسيظل مدافعاً عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية ومشروعه الوطني الجامع.





كما أكد الرئيس الاهتمام بهذه المؤسسة الوطنية التي تضم في ثناياها ضباط وصف وجنود من كافة المدن والمحافظات اليمنية وتمثل نموذج الوحدة الوطنية هدفهم واحد يتمثل في استعادة الأمن والاستقرار والدفاع عن الثوابت والمكاسب الوطنية..مثمناً مواقف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية شركائنا في الهوية والمصير المشترك.



وحمل رئيس الجمهورية، الجميع نقل تحياته إلى كافة المقاتلين الأبطال في مختلف المواقع وجبهات البطولة والشرف.



من جانبهم قدم، وزير الدفاع ومحافظو مأرب والجوف وصنعاء شرحاً حول سير العمليات العسكرية في مختلف خطوط التماس..مؤكدين وقوف الجميع صفاً واحداً خلف قيادته الحكيمة ومشروعها الوطني الجامع ومواجهة المليشيا الحوثية الإيرانية..مشيرين إلى المعنويات العالية التي يتمتع بها الأبطال في مختلف الجبهات.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك شدد الرئيس هادي، اليوم الاثنين، على أهمية مواصلة البطولات وصولاً إلى تحرير كامل التراب اليمني وتخليص الوطن من شرور العصابة الانقلابية الساعية عودة اليمن إلى العهود الظلامية.جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية كلاً على حده بوزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، ومحافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، ومحافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف، للاطلاع على تطورات الأوضاع الميدانية والعمليات العسكرية التي يخوضها أبطال الجيش الوطني في مختلف المواقع والجبهات. وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.وأشاد هادي بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني في مختلف مواقع وجبهات العزة والكرامة والدفاع ببسالة عن النظام الجمهوري والوحدة وعزة وكرامة أبناء الشعب اليمني في مواجهة قوى التمرد والانقلاب للمليشيات الحوثية الإيرانية تجاه شعبنا وطننا وهويتنا..وثمن مواقف الشرفاء من أبناء الوطن في محافظات صنعاء ومأرب والجوف وشبوة وغيرها من المحافظات المجاورة والتحامهم بقوات الجيش الوطني في الدفاع عن أمن واستقرار الوطن والحفاظ على مكاسب ومنجزات الثورة.وأكد الرئيس أن التضحيات الكبيرة لأبطال المؤسسة العسكرية التي تتوج بالانتصارات المتوالية على المليشيات الإيرانية ستظل محل تقدير واعتزاز كافة أبناء الشعب اليمني التائق للدولة المدنية الاتحادية الحديثة المبنية على العدالة والمساواة والحكم الرشيد..كما شدد رئيس الجمهورية على أهمية الارتقاء بالمؤسسة العسكرية إلى الأفضل من حيث التدريب والتأهيل والتسليح والاستعداد الدائم واليقظة والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة..وأكد أن الشعب اليمني يعي كثيراً مخاطر هذه المليشيا ومخططاتها التدميرية ولن يقبل بالتمرد والانقلاب وسيظل مدافعاً عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية ومشروعه الوطني الجامع.كما أكد الرئيس الاهتمام بهذه المؤسسة الوطنية التي تضم في ثناياها ضباط وصف وجنود من كافة المدن والمحافظات اليمنية وتمثل نموذج الوحدة الوطنية هدفهم واحد يتمثل في استعادة الأمن والاستقرار والدفاع عن الثوابت والمكاسب الوطنية..مثمناً مواقف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية شركائنا في الهوية والمصير المشترك.وحمل رئيس الجمهورية، الجميع نقل تحياته إلى كافة المقاتلين الأبطال في مختلف المواقع وجبهات البطولة والشرف.من جانبهم قدم، وزير الدفاع ومحافظو مأرب والجوف وصنعاء شرحاً حول سير العمليات العسكرية في مختلف خطوط التماس..مؤكدين وقوف الجميع صفاً واحداً خلف قيادته الحكيمة ومشروعها الوطني الجامع ومواجهة المليشيا الحوثية الإيرانية..مشيرين إلى المعنويات العالية التي يتمتع بها الأبطال في مختلف الجبهات.







هادي العرادة المقدشي



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