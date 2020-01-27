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هزة أرضية تضرب العاصمة التركية بعد ثلاثة أيام من زلزال "ألازيغ" شرق البلاد
الإثنين, 27 يناير, 2020 05:30:00 مساءً

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هزة أرضية تضرب العاصمة التركية بعد ثلاثة أيام من زلزال "ألازيغ" شرق البلاد
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*يمن برس -متابعة خاصة
قالت مؤسسة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد" إن زلزالاً بلغت قوته 3.9 ضرب العاصمة أنقرة، وذلك بعد يومين من زلزال ضرب منطقة "ألازيغ" وخلف عشرات الضحايا.

وذكرت "أفاد" أن الزلزال وقع عند الساعة 13:51 على عملق 13.64 كم، بحسب وكالة "نيو ترك بوست".

وذكرت التفاصيل الأولية بحسب صحيفة "حريت" أنه تم العثور على جثة هامدة تحت حطام أحد المنازل.

يذكر أن آخر حصيلة أعلن عنها أمس نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الذي قال :"إن عدد الوفيات الناجمة عن زلزال ألازيغ شرقي البلاد، ارتفع إلى 35 شخصا".

وشهدت تركيا زلزالين، خلال الأيام الماضية، حيث ضرب أولهما منطقة ألازيغ شرقي تركيا وطال عدة مناطق في سوريا، يوم الجمعة، بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر، وتسبب في حالة من الفزع بين السكان في الازيغ حيث وقع الزلزال في المدينة الواقعة شرقي تركيا، قبل أن تعقبه هزة ارتدادية قوية نسبيا بقوة 5.4 درجات.

ويوم السبت وقع زلزال آخر بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، في مدينة آق حصار بولاية مانيسا غربي تركيا، على عمق 7.84 كم، وفق ما أفاد بيان صادر عن "رئاسة إدارة الكوارث والطورائ" التركية (آفاد).


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خاص - يمن برس

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