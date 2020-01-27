 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / "الحراك الجنوبي" يدعو أنصاره للنزول إلى الشوارع في "عدن"
"الحراك الجنوبي" يدعو أنصاره للنزول إلى الشوارع في "عدن"
الإثنين, 27 يناير, 2020 05:55:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
عدن
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
عدن

*يمن برس -عدن
دعا مجلس الحراك الثوري الجنوبي، اليوم الاثنين، أنصاره في العاصمة المؤقتة عدن الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي للنزول إلى الشوارع رفضا لتردي الأوضاع في المدينة. 

وقال رئيس مجلس الحراك الثوري بمديرية المعلا خلدون السباعي، إن الأزمات التي تعيشها عدن، تضر بالمواطن البسيط وتمس حياته اليومية. وتشهد مدينة المعلا وعدة مديريات أخرى في عدن، أزمة توقف أفران الروتي لليوم الثاني على التوالي، إضافة إلى تردي خدمات الكهرباء والماء في المدينة.

 ودعا السباعي المواطنين للخروج إلى الشارع تعبيرا عن رفض ما وصلت إليه العاصمة عدن من تردي في الخدمات وتضييق العيش على البسطاء بسبب الأزمة السياسية المفتعلة. 

وحمل التحالف السعودي الإماراتي وأداوته والحكومة الشرعية "كامل المسؤولية عن ماوصلت إليه الحالة المزرية حيث انطفاءات متكررة للكهرباء بالتزامن مع ارتفاع العملة الأجنبية وانقطاع المياه". 

وطالب السباعي كل "المكونات السياسية والمدنية والمجتمعية في عدن بتنظيم الناس للتعبير عن رفض الأذى والاضرار التي يتكبدونها منذ أشهر".


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
409
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©