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البيضاء..الجيش يقتل عدد من عناصر المليشيا الحوثية ويدعو الصليب الأحمر لانتشال الجثث
الإثنين, 27 يناير, 2020 06:39:00 مساءً

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البيضاء..الجيش يقتل عدد من عناصر المليشيا الحوثية ويدعو الصليب الأحمر لانتشال الجثث
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*يمن برس -البيضاء
لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم، اليوم الاثنين، بنيران الجيش الوطني في جبهة قانية بمديرية الوهبية بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش استدرجت، فجر اليوم، مجموعة من عناصر الميليشيا إلى موقع للجيش في منطقة العر بجبهة قانية، وانقضت عليهم بضربات نارية مكثفة، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر الحوثي، وفرار ما تبقى.

ودعا المصدر منظمة الصليب الأحمر الدولي للتدخل لانتشال جثث قتلى الميليشيا التي لا تزال مرمية في شعاب المنطقة بعضها مر عليها أيام.

وكانت قوات الجيش قد أفشلت، الخميس الماضي، محاولات تسلل لمجاميع حوثية على عدد من مواقع الجيش في جبهة قانية، وكبدتها خسائر فادحة.


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خاص - يمن برس

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