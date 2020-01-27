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كما ورد..قوات الأمن تفشل مخططًا كبيرًا لإسقاط محافظة مأرب وتلقي القبض على أكثر من 300 متهم

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*يمن برس -خاص

ألقت القوات الأمنية في محافظة مأرب اليوم القبض على أكثر من 300 شخص متهمين بالتخطيط لإسقاط المحافظة .



وقال مراسل " يمن برس" في مأرب إن قوات أمنية أفشلت مخططاً كبيرا لإسقاط المحافظة وتمكنت من القبض على الأشخاص الذين كانوا يستعدون لتنفيذ المخطط .



وأكد مصدر أمني في المحافظة لمراسلنا ، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على ما يقارب 30 شخص قاموا بالتجمع في إحدى الصحاري بالقرب من منطقة مأرب بالإضافة إلى 30 سيارة تابعة لهم .. مشيرا إلى وجود آخرين محاصرين من قبل القوات الأمنية



وأضاف المصدر أن المجموعة التي ألقي القبض عليها كانت تنوي قطع خط مأرب العبر لإطباق حصار على المدينة في ظل معارك شرسة يخوضها الجيش الوطني مع المليشيا الحوثية التي تستميت في جبهات مأرب والجوف ونهم لتحقيق انتصارات على أرض الواقع.









للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ألقت القوات الأمنية في محافظة مأرب اليوم القبض على أكثر من 300 شخص متهمين بالتخطيط لإسقاط المحافظة .وقال مراسل " يمن برس" في مأرب إن قوات أمنية أفشلت مخططاً كبيرا لإسقاط المحافظة وتمكنت من القبض على الأشخاص الذين كانوا يستعدون لتنفيذ المخطط .وأكد مصدر أمني في المحافظة لمراسلنا ، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على ما يقارب 30 شخص قاموا بالتجمع في إحدى الصحاري بالقرب من منطقة مأرب بالإضافة إلى 30 سيارة تابعة لهم .. مشيرا إلى وجود آخرين محاصرين من قبل القوات الأمنيةوأضاف المصدر أن المجموعة التي ألقي القبض عليها كانت تنوي قطع خط مأرب العبر لإطباق حصار على المدينة في ظل معارك شرسة يخوضها الجيش الوطني مع المليشيا الحوثية التي تستميت في جبهات مأرب والجوف ونهم لتحقيق انتصارات على أرض الواقع.







قوات أمنية مأرب الحوثي



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