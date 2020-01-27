الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / مليشيا الحوثي تستهدف باص ينقــل طالبات إحدى المدارس في تعز (تفاصيل+صورة)

مليشيا الحوثي تستهدف باص ينقــل طالبات إحدى المدارس في تعز (تفاصيل+صورة)

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

باص النبراس الذي استهدفته مليشيا الحوثي

*يمن برس -خاص

استهدفت مليشيا الحوثي باصا خاصا بنقل طالبات إحدى مدارس محافظة تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من اليمن .



وقالت مصادر محلية لـ"يمن برس" إن قذيفة مدفعية أطلقتها المليشيا الحوثية سقطت بالقرب من باص مدرسة النبراس وتسببت بأضرار كبيرة في الباص .



وأضافت المصادر أن القذيفة سقطت في الوقت الذي كان ينتظر فيه سائق الباص مجيء الطالبات وهو ما أدى إلى إصابته بينما لم تتعرض الطالبات لأي أذى كونهن لم يكن متواجدات أثناء الاستهداف .



وكانت مليشيا الحوثي قد قصفت ظهر اليوم الاثنين سوقا شعبيا غربي المحافظة سقط خلاله ثلاثة قتلى وأكثر من 10 جرحى وذلك بعد يوم من استهدافها منطقتي بير باشا ووادي القاضي بأكثر من 8 قذائف .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك استهدفت مليشيا الحوثي باصا خاصا بنقل طالبات إحدى مدارس محافظة تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من اليمن .وقالت مصادر محلية لـ"يمن برس" إن قذيفة مدفعية أطلقتها المليشيا الحوثية سقطت بالقرب من باص مدرسة النبراس وتسببت بأضرار كبيرة في الباص .وأضافت المصادر أن القذيفة سقطت في الوقت الذي كان ينتظر فيه سائق الباص مجيء الطالبات وهو ما أدى إلى إصابته بينما لم تتعرض الطالبات لأي أذى كونهن لم يكن متواجدات أثناء الاستهداف .وكانت مليشيا الحوثي قد قصفت ظهر اليوم الاثنين سوقا شعبيا غربي المحافظة سقط خلاله ثلاثة قتلى وأكثر من 10 جرحى وذلك بعد يوم من استهدافها منطقتي بير باشا ووادي القاضي بأكثر من 8 قذائف .







باص النبراس تعز



شارك الخبر أصدقاءك:



904

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







