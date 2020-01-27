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مليشيا الحوثي تستهدف باص ينقــل طالبات إحدى المدارس في تعز (تفاصيل+صورة)
الإثنين, 27 يناير, 2020 08:36:00 مساءً
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باص النبراس الذي استهدفته مليشيا الحوثي
*يمن برس -خاص
استهدفت مليشيا الحوثي باصا خاصا بنقل طالبات إحدى مدارس محافظة تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من اليمن .
وقالت مصادر محلية لـ"يمن برس" إن قذيفة مدفعية أطلقتها المليشيا الحوثية سقطت بالقرب من باص مدرسة النبراس وتسببت بأضرار كبيرة في الباص .
وأضافت المصادر أن القذيفة سقطت في الوقت الذي كان ينتظر فيه سائق الباص مجيء الطالبات وهو ما أدى إلى إصابته بينما لم تتعرض الطالبات لأي أذى كونهن لم يكن متواجدات أثناء الاستهداف .
وكانت مليشيا الحوثي قد قصفت ظهر اليوم الاثنين سوقا شعبيا غربي المحافظة سقط خلاله ثلاثة قتلى وأكثر من 10 جرحى وذلك بعد يوم من استهدافها منطقتي بير باشا ووادي القاضي بأكثر من 8 قذائف .
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