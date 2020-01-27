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العرادة يكشف حقيقة الوضع في مأرب ويطلق هذا التحذير
الإثنين, 27 يناير, 2020 08:47:00 مساءً

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العرادة يكشف حقيقة الوضع في مأرب ويطلق هذا التحذير
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*يمن برس - متابعة خاصة
قال محافظ محافظة مأرب ، اللواء سلطان العرادة، اليوم الاثنين، إن الآلة الإعلامية لجماعة الحوثي تروج لشائعات الغرض منها "النيل من استقرار محافظة مأرب التي تعيش اوضاعا مستقرة".

وحذر العرادة من الانجرار وراء الشائعات التي تطلقها جماعة الحوثي مؤكداً أن"أبناء مأرب وبقية أبناء المحافظات الأخرى المتواجدون فيها، لم يعد يهمهم الوضع في مأرب، فهو مستقر".

مضيفا "همهم ينصب على التفكير في استعادة صنعاء كعاصمة لليمن، وعودة اليمن منبع العروبة إلى حاضنته العربية، وتصفية وطنهم من وكلاء فارس الذين يريدون الانتقام لقاسم سليماني في جبال نهم وصرواح".

العرادة، ووفقا لوكالة الأنباء "سبأ"، قال إن "مأرب تشهد المزيد من التقدم والاستقرار، في ظل المساندة الكبيرة التى تُوليها القيادة السياسية".

وأكد العرادة إن "مأرب عاصمة إقليم سبأ ومنطلق الشرعية، ستظل كما عهدتها القيادة السياسية والحكومة، وتحالف دعم الشرعية والشعب اليمنى محمية بأبطالها الشرفاء ورجالها الميامين من الجيش الوطنى والأمن وأبناء الشعب اليمنى المتواجدين فيها".

ونوه محافظ مأرب بدعم ومساندة التحالف العربي، "للانتصار للشرعية في اليمن والجيش الوطني، على خلاف ما يروج له البعض من اختلال العلاقة بين الشرعية والتحالف" حد قوله.

ووجه العرادة دعوة للصحفيين والإعلاميين "ممن انجروا وراء شائعات الحوثين إلى زيارة المحافظة، والنزول بأنفسهم إلى الشوارع، والإطلاع عن كثب على مستوى التنمية والاستقرار الكبير الذى تشهده المحافظة، ونقل الأوضاع بالصوت والصورة من الواقع الميداني، لا عبر ما يسمعونه من إشاعات المغرضين والمتربصين".


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خاص - يمن برس

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