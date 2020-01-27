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الحوثيون يزعمون تسليم 64 طفلاً أسيراً إلى اليونيسيف

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*يمن برس - صنعاء



زعمت جماعة الحوثي، اليوم الإثنين، إنها سلمت 64 طفلاً ممن جندهم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن للقتال، إلى وزارة الشئون الاجتماعية في حكومة الجماعة ومنظمة اليونيسف.



ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن القيادي في الجماعة عبد القادر المرتضى رئيس لجنة الأسرى قوله إن هؤلاء الأطفال وقعوا أسرى في أيدي قوات الجماعة، وتم "تجنيد عدد كبير منهم للدفاع عن الحدود السعودية".



وأضاف أن "الأطفال الأسرى الذين نقوم بتسليمهم إلى الشؤون الاجتماعية واليونيسف هم شاهد حي على الطرف الذي يقوم بتجنيد الأطفال".



واتهم المسؤول الحوثي الحكومة الشرعية باستمرار تجنيد الأطفال والدفع بعدد كبير منهم إلى جبهات القتال مشيراً إلى أن هؤلاء الأطفال سيخضعون لبرنامج تأهيل يمتد لنحو شهرين ومن ثم إعادتهم إلى أسرهم.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك زعمت جماعة الحوثي، اليوم الإثنين، إنها سلمت 64 طفلاً ممن جندهم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن للقتال، إلى وزارة الشئون الاجتماعية في حكومة الجماعة ومنظمة اليونيسف.ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن القيادي في الجماعة عبد القادر المرتضى رئيس لجنة الأسرى قوله إن هؤلاء الأطفال وقعوا أسرى في أيدي قوات الجماعة، وتم "تجنيد عدد كبير منهم للدفاع عن الحدود السعودية".وأضاف أن "الأطفال الأسرى الذين نقوم بتسليمهم إلى الشؤون الاجتماعية واليونيسف هم شاهد حي على الطرف الذي يقوم بتجنيد الأطفال".واتهم المسؤول الحوثي الحكومة الشرعية باستمرار تجنيد الأطفال والدفع بعدد كبير منهم إلى جبهات القتال مشيراً إلى أن هؤلاء الأطفال سيخضعون لبرنامج تأهيل يمتد لنحو شهرين ومن ثم إعادتهم إلى أسرهم.







اليمن الحوثي تجنيد أطفال



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