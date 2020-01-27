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قرار جمهوري بتعيين قائد عسكري في منصب رفيع تزامناً مع معارك نهم
الإثنين, 27 يناير, 2020 09:19:00 مساءً

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قرار جمهوري بتعيين قائد عسكري في منصب رفيع تزامناً مع معارك نهم
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*يمن برس - متابعات خاصة
أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم الاثنين قراراً جمهورياً قضى بتعيين اللواء الركن أحمد حسان جبران قائدا للمنطقة العسكرية السابعة.

وتزامن القرار مع المعارك الضارية التي تشهدها جبهات نهم وصرواح والجوف منذ أيام بين قوات الجيش الوطني ومسلحي الحوثيين.


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خاص - يمن برس

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