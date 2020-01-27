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من هو قائد معارك نهم الجديد؟ (سيرة ذاتية)

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*يمن برس - خاص





عين الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الإثنين، اللواء الركن أحمد حسان جبران قائداً للمنطقة العسكرية السابعة.



"يمن برس" ينشر السيرة الذاتية للواء الركن أحمد حسان جبران:



- أحمد حسان جبران.



- من مواليد الحداء ذمار.



- المؤهلات العلمية:



- دبلوم حاسوب.



- ليسانس حقوق جامعة صنعاء.



- بكالوريوس علوم عسكرية.



- قيادة سرايا مدرعات.



- قيادة كتائب.



- قيادة ألوية.



- ماجستير علو عسكريه (قيادة وأركان مشتركة، اليمن).



- شهادة زمالة كلية حرب عليا (الأكاديمية العسكرية اليمنية).



المناصب العسكرية التي تولاها:



- قائد جناح الصيانة في مدرسة المدرعات (1984 - 1985).



- قائد سرية مشاة (1986).



- عمليات كتيبة مدرعات (1987).



- ركن توجيه لواء (1988 - 1990).



- قائد كتيبة مشاة (1990 - 1995).



- قائد كتيبة دبابات (1995 - 1997).



- قائد كتيبة مدفعية ميدان (1997 - 2002).



- نائب رئيس عمليات اللواء 314 مدرع (2002 - 2004).



- نائب مدير شعبة المدرعات حرس جمهوري (2004 - 2005).



- رئيس عمليات اللواء 22 حرس جمهوري (2005 - 2007).



- أركان حرب اللواء 22 حرس جمهوري (2007 - 2009).



- قائد اللواء 26 حرس جمهوري (2009 - 2010).



- نائب مدير دائرة القوى البشرية والتأمين الإداري حرس جمهوري (2010 - 2012).



- مدير دائرة القوى البشرية والتأمين الإداري احتياط (2012 - 2013).



- قائد اللواء 102 مشاه احتياط (2013 - 2015).



- قائد المنطقة العسكرية الثالثة (2017)



الأوسمة والنياشين والشهادات التقديرية:



- وسام الواجب.



- وسام الشرف.



- وسام الشجاعة.



- وسام الخدمة.



- شهادة تقديرية من اللواء 314 مدرع.



- شهادة تقديرية من مدير أمن عام محافظة مأرب.



- شهادة تقديرية من قيادة اللواء 22 حرس.



- شهادة تقديرية من التوجيه المعنوي للقوات المسلحة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك عين الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الإثنين، اللواء الركن أحمد حسان جبران قائداً للمنطقة العسكرية السابعة."يمن برس" ينشر السيرة الذاتية للواء الركن أحمد حسان جبران:- أحمد حسان جبران.- من مواليد الحداء ذمار.- المؤهلات العلمية:- دبلوم حاسوب.- ليسانس حقوق جامعة صنعاء.- بكالوريوس علوم عسكرية.- قيادة سرايا مدرعات.- قيادة كتائب.- قيادة ألوية.- ماجستير علو عسكريه (قيادة وأركان مشتركة، اليمن).- شهادة زمالة كلية حرب عليا (الأكاديمية العسكرية اليمنية).المناصب العسكرية التي تولاها:- قائد جناح الصيانة في مدرسة المدرعات (1984 - 1985).- قائد سرية مشاة (1986).- عمليات كتيبة مدرعات (1987).- ركن توجيه لواء (1988 - 1990).- قائد كتيبة مشاة (1990 - 1995).- قائد كتيبة دبابات (1995 - 1997).- قائد كتيبة مدفعية ميدان (1997 - 2002).- نائب رئيس عمليات اللواء 314 مدرع (2002 - 2004).- نائب مدير شعبة المدرعات حرس جمهوري (2004 - 2005).- رئيس عمليات اللواء 22 حرس جمهوري (2005 - 2007).- أركان حرب اللواء 22 حرس جمهوري (2007 - 2009).- قائد اللواء 26 حرس جمهوري (2009 - 2010).- نائب مدير دائرة القوى البشرية والتأمين الإداري حرس جمهوري (2010 - 2012).- مدير دائرة القوى البشرية والتأمين الإداري احتياط (2012 - 2013).- قائد اللواء 102 مشاه احتياط (2013 - 2015).- قائد المنطقة العسكرية الثالثة (2017)الأوسمة والنياشين والشهادات التقديرية:- وسام الواجب.- وسام الشرف.- وسام الشجاعة.- وسام الخدمة.- شهادة تقديرية من اللواء 314 مدرع.- شهادة تقديرية من مدير أمن عام محافظة مأرب.- شهادة تقديرية من قيادة اللواء 22 حرس.- شهادة تقديرية من التوجيه المعنوي للقوات المسلحة.







اليمن أحمد حسان جبران سيرة ذاتية



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