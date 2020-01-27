من هو قائد معارك نهم الجديد؟ (سيرة ذاتية)

*يمن برس - خاص
عين الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الإثنين، اللواء الركن أحمد حسان جبران قائداً للمنطقة العسكرية السابعة.
"يمن برس" ينشر السيرة الذاتية للواء الركن أحمد حسان جبران:
- أحمد حسان جبران.
- من مواليد الحداء ذمار.
- المؤهلات العلمية:
- دبلوم حاسوب.
- ليسانس حقوق جامعة صنعاء.
- بكالوريوس علوم عسكرية.
- قيادة سرايا مدرعات.
- قيادة كتائب.
- قيادة ألوية.
- ماجستير علو عسكريه (قيادة وأركان مشتركة، اليمن).
- شهادة زمالة كلية حرب عليا (الأكاديمية العسكرية اليمنية).
المناصب العسكرية التي تولاها:
- قائد جناح الصيانة في مدرسة المدرعات (1984 - 1985).
- قائد سرية مشاة (1986).
- عمليات كتيبة مدرعات (1987).
- ركن توجيه لواء (1988 - 1990).
- قائد كتيبة مشاة (1990 - 1995).
- قائد كتيبة دبابات (1995 - 1997).
- قائد كتيبة مدفعية ميدان (1997 - 2002).
- نائب رئيس عمليات اللواء 314 مدرع (2002 - 2004).
- نائب مدير شعبة المدرعات حرس جمهوري (2004 - 2005).
- رئيس عمليات اللواء 22 حرس جمهوري (2005 - 2007).
- أركان حرب اللواء 22 حرس جمهوري (2007 - 2009).
- قائد اللواء 26 حرس جمهوري (2009 - 2010).
- نائب مدير دائرة القوى البشرية والتأمين الإداري حرس جمهوري (2010 - 2012).
- مدير دائرة القوى البشرية والتأمين الإداري احتياط (2012 - 2013).
- قائد اللواء 102 مشاه احتياط (2013 - 2015).
- قائد المنطقة العسكرية الثالثة (2017)
الأوسمة والنياشين والشهادات التقديرية:
- وسام الواجب.
- وسام الشرف.
- وسام الشجاعة.
- وسام الخدمة.
- شهادة تقديرية من اللواء 314 مدرع.
- شهادة تقديرية من مدير أمن عام محافظة مأرب.
- شهادة تقديرية من قيادة اللواء 22 حرس.
- شهادة تقديرية من التوجيه المعنوي للقوات المسلحة.
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