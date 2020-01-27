موجة برد وصقيع جديدة تجتاح عدة محافظات وتحذير رسمي للمواطنين

*يمن برس - متابعة خاصة
توقع مركز الأرصاد الجوية استمرار الأجواء الباردة والجافة على المرتفعات الجبلية وأجزاء من المناطق الصحراوية و الهضاب الداخلية وخاصة على أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات ذمار، عمران، صنعاء، صعدة، البيضاء، الضالع، والأجزاء المرتفعة من محافظات إب، لحج، أبين في أثناء ساعات الليل والصباح الباكر
وأشار مركز الأرصاد في نشرته الصادرة اليوم الإثنين، إلى احتمال تكون الصقيع على أجزاء محدودة من تلك المناطق المذكورة.
وحذر المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال التنبه للأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر، ونبه المزارعين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة حفاظاً على مزروعاتهم من موجة الصقيع المتوقعة.
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