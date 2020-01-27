رجل ينجو من الموت بإعجوبة بعد أن سقط بين أنياب النمر

*يمن برس -متابعة خاصة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل سقط بين مخالب وأنياب نمر ضخم، في ولاية ماهاراشترا الهندية.
وفي رد فعل سريع وذكي، ادعى الرجل الموت وظل ساكنا حتى يخدع النمر الذي يفضل اصطياد الفرائس الحية.
وقام سكان القرية في الوقت نفسه، بإلقاء الحجارة على النمر، ليدفعوه إلى الفرار.
وقال ساوان باهكار، رئيس جمعية الحفاظ على البيئة والحياة البرية في الهند: "الحادث المؤسف سببه عدم وجود مراقبة وتنسيق بين الولاية ومسؤولي الغابات".
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