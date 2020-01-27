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خبير عسكري يدعو قيادة الجيش للاستعانة بطارق صالح في معارك نهم
الإثنين, 27 يناير, 2020 10:42:00 مساءً

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طارق صالح: نقاتل الحوثيين بدون طيران ولا دعم مدفعي
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طارق صالح: نقاتل الحوثيين بدون طيران ولا دعم مدفعي

*يمن برس - خاص
اقترح الخبير العسكري اليمني علي الذهب، الدفع بقوات المقاومة الوطنية التي يقودها العميد طارق صالح إلى جبهات مأرب والجوف (شرقي العاصمة صنعاء).

وأضاف الذهب في تغريدة على موقع "تويتر": " قناعتي الشخصية أن الدفع بقوات طارق صالح في النسق الأول بالجبهات الممتدة من صرواح حتى الصفراء، مروراً بنهم وبراقش، سيخلق إرباكاً في العمليات.

وأكد الذهب أن فتح جبهة في شمال ‎الحديدة ونشر جزء من قواته فيها سيكون مجدياً، ولن ينسف اتفاق ستوكهولم.

 وكان طارق صالح الذي يشغل منصب عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي أعلن استعداد قواته لدعم ومساندة القوات الحكومية في جبهة نهم.

وتشهد جبهات نهم والجوف ومأرب معارك شرسة بين الحوثيين والقوات الحكومية منذ أكثر من أسبوع وسط تقدم ملحوظ للأولى.


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خاص - يمن برس

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