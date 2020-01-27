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أبناء حجور يهبون للدفاع عن مأرب وتكليف "العميد الحجوري" بقيادة جبهة هيلان

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*يمن برس - خاص

كشفت مصادر عسكرية عن تكليف العميد محمد الحجوري، قائد اللواء الأول قوات خاصة السابق، بقيادة جبهة هيلان بمديرية صرواح (غربي محافظة مأرب).



وقالت المصادر لـ"يمن برس" إن العميد الحجوري توجه برفقة المئات من المتطوعين من أبناء قبيلة حجور النازحين في مأرب للقتال في صفوف قوات الجيش بجبهة هيلان.



وأوضحت المصادر أن أبناء قبيلة حجور الذين نزحوا إلى مأرب بعد اجتياح الحوثيين لمديرية كشر بمحافظة حجة عقب معارك مع أبنائها دامت أكثر من شهرين مطلع العام الماضي هبوا جميعهم للدفاع عن مدينة مأرب.



وتخوض قوات الجيش الوطني، منذ أيام، أعنف المواجهات مع مسلحي جماعة الحوثي في جبهات نهم، شرقي صنعاء، وصرواح، غربي محافظة مأرب، شرق البلاد، وأخرى في محافظة الجوف، شمال شرق البلاد.



وتكمن أهمية جبهة هيلان، الواقعة غربي مأرب، في السلسلة الجبلية التي تمتد لكيلومترات عدة، وتحكمها في خطوط إمداد الحوثيين القادمة من صنعاء عبر المديريات الشرقية منها كخولان وبني حشيش، مرورا بمديرية نهم، وحريب، وصولا إلى مركز مديرية صرواح، غربي مأرب.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشفت مصادر عسكرية عن تكليف العميد محمد الحجوري، قائد اللواء الأول قوات خاصة السابق، بقيادة جبهة هيلان بمديرية صرواح (غربي محافظة مأرب).وقالت المصادر لـ"يمن برس" إن العميد الحجوري توجه برفقة المئات من المتطوعين من أبناء قبيلة حجور النازحين في مأرب للقتال في صفوف قوات الجيش بجبهة هيلان.وأوضحت المصادر أن أبناء قبيلة حجور الذين نزحوا إلى مأرب بعد اجتياح الحوثيين لمديرية كشر بمحافظة حجة عقب معارك مع أبنائها دامت أكثر من شهرين مطلع العام الماضي هبوا جميعهم للدفاع عن مدينة مأرب.وتخوض قوات الجيش الوطني، منذ أيام، أعنف المواجهات مع مسلحي جماعة الحوثي في جبهات نهم، شرقي صنعاء، وصرواح، غربي محافظة مأرب، شرق البلاد، وأخرى في محافظة الجوف، شمال شرق البلاد.وتكمن أهمية جبهة هيلان، الواقعة غربي مأرب، في السلسلة الجبلية التي تمتد لكيلومترات عدة، وتحكمها في خطوط إمداد الحوثيين القادمة من صنعاء عبر المديريات الشرقية منها كخولان وبني حشيش، مرورا بمديرية نهم، وحريب، وصولا إلى مركز مديرية صرواح، غربي مأرب.







مأرب حجور هيلان



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