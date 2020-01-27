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الجيش يضغط على الحوثيين ويفتح 10 جبهات في محيط صنعاء

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الجيش نهم

*يمن برس - متابعة خاصة

تخوض قوات الجيش الوطني معارك عنيفة ضد الحوثيين في جبهات «نهم صنعاء وهيلان مأرب ومتون الجوف»، (شرقي العاصمة صنعاء).



وأكدت مصادر عسكرية استمرار المعارك في جبهات «نهم صنعاء وهيلان مأرب ومتون الجوف» بين قوات الجيش اليمني من جهة والحوثيين من جهة أخرى، مع استمرار تقدم قوات الجيش في جبهات مأرب مسنودة بالتحالف العربي.



وأشارت المصادر إلى استمرار المعارك في ثلاث مديريات واقعة بين مأرب وصنعاء، هي «مجزر وحريب نهم وصرواح»، التي تشهد تقدماً كبيراً لقوات الجيش على حساب جماعة الحوثي، التي تروج لانتصارات وهمية لرفع معنويات عناصرها بعد تكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.



وأكدت المصادر العسكرية أن جماعة الحوثي استغلت ثغرات في تلك الجبهات، وشنت هجمات متتالية على مواقع قوات الجيش، وحققت تقدمات طفيفة الخميس الماضي، إلا أن قوات الجيش تمكنت من استعادة زمام المبادرة في الهجوم، واستعادت معظم المواقع التي خسرتها في نهم وصرواح ومجزر.



وأوضحت المصادر أن قوات الجيش فتحت أكثر من 10 جبهات في محيط العاصمة، وتتلقى مساندة كبيرة من مقاتلات التحالف العربي التي تواصل شن غاراتها الجوية، وتوفير غطاء جوي لزحف القوات على مناطق عدة في محيط فرضة نهم ومناطق «الحول والمداریج ووادي ملح وبران وجبلي القرن والشبكة».



وأكدت المصادر تمكن قوات الجيش من استعادة مناطق كثيرة في تلك الجبهات، واستعادة السيطرة على جبال صلب والكسارة، وكذلك على مواقع مطلة على مفرق الجوف، بعد معارك دامت يومين متواصلين، خلّفت أكثر من 250 قتيلاً في صفوف الحوثيين.



وكانت جماعة الحوثي أقرت بمصرع عناصر جديدة من قياداتها الميدانية البارزة بنيران قوات الجيش في جبهات الجوف ومأرب وصنعاء، بينهم القيادي الحوثي البارز المدعو زيد علي حسين الرزامي، شقيق عبدالله الرازمي، أحد مؤسسي جماعة الحوثي، والقيادي شاكر حسين عبدالله ساتر، والقيادي عباس عبده محمد طه جبل، والقيادي هيثم حسن أحمد الحاج.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تخوض قوات الجيش الوطني معارك عنيفة ضد الحوثيين في جبهات «نهم صنعاء وهيلان مأرب ومتون الجوف»، (شرقي العاصمة صنعاء).وأكدت مصادر عسكرية استمرار المعارك في جبهات «نهم صنعاء وهيلان مأرب ومتون الجوف» بين قوات الجيش اليمني من جهة والحوثيين من جهة أخرى، مع استمرار تقدم قوات الجيش في جبهات مأرب مسنودة بالتحالف العربي.وأشارت المصادر إلى استمرار المعارك في ثلاث مديريات واقعة بين مأرب وصنعاء، هي «مجزر وحريب نهم وصرواح»، التي تشهد تقدماً كبيراً لقوات الجيش على حساب جماعة الحوثي، التي تروج لانتصارات وهمية لرفع معنويات عناصرها بعد تكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.وأكدت المصادر العسكرية أن جماعة الحوثي استغلت ثغرات في تلك الجبهات، وشنت هجمات متتالية على مواقع قوات الجيش، وحققت تقدمات طفيفة الخميس الماضي، إلا أن قوات الجيش تمكنت من استعادة زمام المبادرة في الهجوم، واستعادت معظم المواقع التي خسرتها في نهم وصرواح ومجزر.وأوضحت المصادر أن قوات الجيش فتحت أكثر من 10 جبهات في محيط العاصمة، وتتلقى مساندة كبيرة من مقاتلات التحالف العربي التي تواصل شن غاراتها الجوية، وتوفير غطاء جوي لزحف القوات على مناطق عدة في محيط فرضة نهم ومناطق «الحول والمداریج ووادي ملح وبران وجبلي القرن والشبكة».وأكدت المصادر تمكن قوات الجيش من استعادة مناطق كثيرة في تلك الجبهات، واستعادة السيطرة على جبال صلب والكسارة، وكذلك على مواقع مطلة على مفرق الجوف، بعد معارك دامت يومين متواصلين، خلّفت أكثر من 250 قتيلاً في صفوف الحوثيين.وكانت جماعة الحوثي أقرت بمصرع عناصر جديدة من قياداتها الميدانية البارزة بنيران قوات الجيش في جبهات الجوف ومأرب وصنعاء، بينهم القيادي الحوثي البارز المدعو زيد علي حسين الرزامي، شقيق عبدالله الرازمي، أحد مؤسسي جماعة الحوثي، والقيادي شاكر حسين عبدالله ساتر، والقيادي عباس عبده محمد طه جبل، والقيادي هيثم حسن أحمد الحاج.







اليمن الجيش جبهات



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