حقيقة تجريد سلطان عمان الجديد من جميع ألقابه

*يمن برس - متابعات
تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي أن سلطان عمان هيثم بن طارق قام بإلغاء جميع الألقاب الملحقة به، مثل السلطان المعظم، وجلالته، واعتماد المسمى سلطان عمان فقط، وذلك في المخاطبات الرسمية والخاصة.
وتداولوا تعميما منسوبا لديوان البلاط، وُجه لوزراء السلطنة ومستشاريها، جاء فيه ”يشرفني إفادة سموكم/معاليكم بأن التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – قضت باعتماد المسمى السامي لجلالته في المخاطبات الرسمية والخاصة، وفق الآتي: هيثم بن طارق، سلطان عمان“.
ولم يصدر أي تأكيد رسمي لهذا التعميم المتداول، فيما لفت ناشطون عمانيون إلى أن التعميم لا يختص بالألقاب وإنها يتعلق بتسمية السلطان نفسه.
وبعد أسبوع من التاريخ المكتوب على التعميم المزعوم نشرت وكالة الأنباء العمانية ما يدل على عدم تغيير ألقاب السلطان حيث جاء في بيان نشرته تعبير ”جلالة السلطان المعظم.“
وعين السلطان هيثم بن طارق خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد بناء على اختياره، وذلك قبل وفاته في الـ 11 من يناير/كانون الثاني.
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