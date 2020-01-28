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خوفا من "كورونا".. ارتفاع جنوني للذهب
الثلاثاء, 28 يناير, 2020 01:20:00 صباحاً

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خوفا من "كورونا".. ارتفاع جنوني للذهب
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*يمن برس - متابعات
ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع، يوم الاثنين، حيث حدت بواعث القلق من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا بالمستثمرين إلى الهروع صوب الملاذات الآمنة.


وبحلول الساعة 18:50 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.4 بالمئة إلى 1577.31 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة، زادت الأسعار إلى 1586.43 دولار، أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير.

وتحدد سعر التسوية في عقود الذهب الأميركية الآجلة على ارتفاع 0.3 بالمئة إلى 1577.4 دولار للأوقية.

وقال إدوارد ماير، المحلل لـ"دى إي.دي إند إف مان"، كابيتال ماركتس "الشراء في الملاذات الآمنة أوقد شرارته هذا الفيروس في الصين ونرى عمليات بيع كبيرة في أسواق الأسهم ... إنه الفزع في الأغلب، فالأسواق تنظر في إمكانية أن يتباطأ الاقتصاد الصيني".

وتابع "قد نسجل المرتفعات التي سبق بلوغها في الآونة الأخيرة فوق 1600 دولار إذا تدهور هذا الوضع".


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خاص - يمن برس

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