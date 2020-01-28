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جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث التصعيد العسكري في اليمن
الثلاثاء, 28 يناير, 2020 01:01:00 صباحاً

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جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث التصعيد العسكري في اليمن
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*يمن برس - متابعات
دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أطراف النزاع في اليمن إلى «خفض تصعيد العنف وتجديد التزامهم بالتوصل لحل سلمي للنزاع»، مضيفاً: «يستحق اليمنيون ما هو أفضل من الحياة في ظل حرب لا تنتهي».

وأضاف غريفيث في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «منذ ما يزيد على العام، قطع أطراف النزاع في اليمن عهداً على أنفسهم أمام الشعب اليمني بإبقاء الحديدة آمنة، وباستخدام إيرادات الميناء في دفع الرواتب، وبإعادة المحتجزين لذويهم وأحبائهم. يجب على أطراف النزاع الوفاء بتلك العهود وبناء بيئة مواتية لعملية السلام».

ومن المرتقب أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء جلسة مغلقة لبحث التصعيد العسكري في اليمن، وترجّح مصادر غربية أن يُصدر بياناً بعد الجلسة.


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خاص - يمن برس

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