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الكشف عن أسباب تراجع الجيش وتقدم الحوثيين نحو مأرب

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*يمن برس - متابعات

قال الخبير العسكري اليمني علي الذهب إن الحوثيين لا يملكون القوة التي يستطيعون بها الوصول إلى عمق محافظة مأرب أو الجوف لأن الحرب كر وفر، وإن الجيش الحكومي الذي وصل إلى منطقة العلم في عدن جنوب البلاد قبل أشهر لن يسمح للحوثيين بتحقيق غاياتهم بسهولة.



وأضاف الذهب في تصريح للجزيرة نت، "صحيح هناك إخفاقات من قبل الجيش أو قياداته ومن قبل التحالف، وربما هناك خطط معينة لإدارة المعركة أو لإعادة ترتيب الصفوف العسكرية للشرعية اقتضت مثل تلك الأشياء التي حدثت واستغلها الحوثيون وتقدموا باتجاه نهم والجوف ولكن المعارك لا تزال مستمرة".



وعن الأسباب الفعلية لهذه التطورات يرى الذهب أن جزءا منها يرجع إلى الترتيبات السياسية والعسكرية داخل صفوف الشرعية.



واعتبر أن "هناك تناقضات في أوساط السلطة الشرعية حيث إن هناك محاولة لدمج قوات الرئيس الراحل علي عبد الله صالح بجبهة نهم وإعادة ترتيب منظومة وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة الأركان، وبذلك فقد يكون من المرجح أنه لم يتم الاتفاق بين الشرعية والتحالف على عمليات الدمج والإقدام على تلك الخطوة حتى حدث ما جرى من تراجع لقوات الجيش".



ولفت إلى أن هناك محاولة لإفشال اتفاق الرياض الذي وقعته الحكومة مع الانتقالي الجنوبي والذي يعني تنفيذه عودة الحكومة واستقرار الأمن والدفع بقوات التحالف والشرعية للجبهات لمقاتلة الحوثيين، وهو ما يحاول الحوثيون عرقلته، بحسب الذهب.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال الخبير العسكري اليمني علي الذهب إن الحوثيين لا يملكون القوة التي يستطيعون بها الوصول إلى عمق محافظة مأرب أو الجوف لأن الحرب كر وفر، وإن الجيش الحكومي الذي وصل إلى منطقة العلم في عدن جنوب البلاد قبل أشهر لن يسمح للحوثيين بتحقيق غاياتهم بسهولة.وأضاف الذهب في تصريح للجزيرة نت، "صحيح هناك إخفاقات من قبل الجيش أو قياداته ومن قبل التحالف، وربما هناك خطط معينة لإدارة المعركة أو لإعادة ترتيب الصفوف العسكرية للشرعية اقتضت مثل تلك الأشياء التي حدثت واستغلها الحوثيون وتقدموا باتجاه نهم والجوف ولكن المعارك لا تزال مستمرة".وعن الأسباب الفعلية لهذه التطورات يرى الذهب أن جزءا منها يرجع إلى الترتيبات السياسية والعسكرية داخل صفوف الشرعية.واعتبر أن "هناك تناقضات في أوساط السلطة الشرعية حيث إن هناك محاولة لدمج قوات الرئيس الراحل علي عبد الله صالح بجبهة نهم وإعادة ترتيب منظومة وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة الأركان، وبذلك فقد يكون من المرجح أنه لم يتم الاتفاق بين الشرعية والتحالف على عمليات الدمج والإقدام على تلك الخطوة حتى حدث ما جرى من تراجع لقوات الجيش".ولفت إلى أن هناك محاولة لإفشال اتفاق الرياض الذي وقعته الحكومة مع الانتقالي الجنوبي والذي يعني تنفيذه عودة الحكومة واستقرار الأمن والدفع بقوات التحالف والشرعية للجبهات لمقاتلة الحوثيين، وهو ما يحاول الحوثيون عرقلته، بحسب الذهب.







اليمن الحوثي نهم مأرب



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