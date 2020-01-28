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المؤبد لشابين اغتصبا طفلة عمرها 3 سنوات

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*يمن برس - متابعات

يبدو أن جريمة الاغتصاب التي ارتكباها بحق طفلة صغيرة لم يتجاوز عمرها الـ 3 أعوام لم تكفهما، فحاولا قتلها لإخفاء معالم جريمتهما الشنيعة.



وفي التفاصيل فقد أصدر مجلس العدالة الاجتماعية التابع للإدارة الذاتية الكردية، في مدينة منبج بمحافظة حلب السورية، حكماً بالسجن المؤبد على مرتكبي جريمة اغتصاب ومحاولة قتل طفلة عمرها 3 سنوات.



وذكرت وكالة "هاوار" الكردية أن المجلس "عقد جلسة حكم لمحاكمة الجناة عقيل الموسى 23 عاماً وخالد حج حسن 20 عاماً، اللذان أقدما في 1 ديسمبر 2019 على ارتكاب جريمة اغتصاب ومحاولة قتل الطفلة (أ ش) البالغة من العمر 3 سنوات".



وأشارت الوكالة الكردية إلى أن جلسة المحكمة بدأت بدقيقة صمت، بالإضافة إلى قراءة التقرير الذي قدمته لجنة الادعاء والتحقيق، بحضور 107 ممثل عن الشعب ووجهاء العشائر.



وخلال الجلسة طالبت هيئة النيابة العامة ممثلة الحق العام بفرض أقسى العقوبات على الجاني بحسب الفقرة الثالثة من المادة 297 و المادة 101, 212,105 من قانون العقوبات الخاص بالإدارة الذاتية.



وحُكم على الجناة بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة دون شملهما بأي عفو، وتعويض عائلة الطفلة (ا ش) بمبلغ 10 ملايين ليرة سورية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يبدو أن جريمة الاغتصاب التي ارتكباها بحق طفلة صغيرة لم يتجاوز عمرها الـ 3 أعوام لم تكفهما، فحاولا قتلها لإخفاء معالم جريمتهما الشنيعة.وفي التفاصيل فقد أصدر مجلس العدالة الاجتماعية التابع للإدارة الذاتية الكردية، في مدينة منبج بمحافظة حلب السورية، حكماً بالسجن المؤبد على مرتكبي جريمة اغتصاب ومحاولة قتل طفلة عمرها 3 سنوات.وذكرت وكالة "هاوار" الكردية أن المجلس "عقد جلسة حكم لمحاكمة الجناة عقيل الموسى 23 عاماً وخالد حج حسن 20 عاماً، اللذان أقدما في 1 ديسمبر 2019 على ارتكاب جريمة اغتصاب ومحاولة قتل الطفلة (أ ش) البالغة من العمر 3 سنوات".وأشارت الوكالة الكردية إلى أن جلسة المحكمة بدأت بدقيقة صمت، بالإضافة إلى قراءة التقرير الذي قدمته لجنة الادعاء والتحقيق، بحضور 107 ممثل عن الشعب ووجهاء العشائر.وخلال الجلسة طالبت هيئة النيابة العامة ممثلة الحق العام بفرض أقسى العقوبات على الجاني بحسب الفقرة الثالثة من المادة 297 و المادة 101, 212,105 من قانون العقوبات الخاص بالإدارة الذاتية.وحُكم على الجناة بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة دون شملهما بأي عفو، وتعويض عائلة الطفلة (ا ش) بمبلغ 10 ملايين ليرة سورية.







سوريا اغتصاب مؤبد



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