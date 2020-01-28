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أكثر من 1850 أسرة نازحة في مخيمات الخانق ومجزر ينزحون من جديد إلى مأرب

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*يمن برس - متابعة خاصة

نزحت مئات الأسر النازحة في مخيم الخانق، الواقع في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء، ومخيم مجزر، في محافظة مأرب، إلى عدة مخيمات نزوح أخرى في محافظة مأرب.



وذكر ائتلاف صنعاء للإغاثة أن أكثر من 1350 أسرة نازحة كانت تقطن مخيم الخانق، اضطرت للنزوح إلى عدة مخيمات في مدينة مأرب، بعد تعرض المخيم للقصف من قبل جماعة الحوثي.



مضيفًا إن قرابة 500 أسرة نزحت من قرى ومخيمات نزوح في مديرية مجزر، الواقعة شمالي شرق محافظة مأرب نتيجة استهدافهم بقصف مدفعي وصاروخي، من قبل مسلحي جماعة الحوثي.



ولفت الائتلاف إلى أن حالة معاناة شديدة يواجهها النازحون في مخيمات النزوح، يفتقدون معها لمواد الإغاثة والإيواء، مناشدا المنظمات المحلية والدولية، بتقديم يد المساعدة للنازحين.



وأشار إلى أن المئات من هذه الأسر تفترش الأرض في مخيمات النزوح نتيجة لعدم حصولها على ما يمكن ان يساعدها في مواجهة ومعاناة النزوح.



وكانت السلطة المحلية لمحافظة صنعاء وجهت نداء انسانيا لكافة المنظمات الانسانية والاقليمية والمحلية للتدخل السريع للاستجابة الانسانية السريعة للنازحين من المناطق القريبة من الاشتباكات إلى محافظة مأرب والنازحين من مخيم الخانق الذي استهدفته مليشيا الحوثي الانقلابية بالقذائف رغم أنه يبعد عن مناطق الاشتباكات بأكثر من 50 كم.



وأكدت السلطة المحلية في اجتماعها، أمس الأحد، برئاسة المحافظ اللواء عبدالقوي شريف، حاجة العاجلة الأسر النازحة لخيم الإيواء والمساعدات الغذائية والدوائية، لتخفيف معاناتهم في النزوح.



ودانت السلطة المحلية لمحافظة صنعاء تعمد مليشيا الحوثي استهداف قرى ومنازل المواطنين القريبة من مناطق الصراع واستهداف مخيم الخانق للنازحين بشكل متعمد الذي يضم ما يقارب 1500 اسرة نازحة، رغم بعده عن مناطق الصراع، بهدف تعميق المعاناة الانسانية للمواطنين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نزحت مئات الأسر النازحة في مخيم الخانق، الواقع في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء، ومخيم مجزر، في محافظة مأرب، إلى عدة مخيمات نزوح أخرى في محافظة مأرب.وذكر ائتلاف صنعاء للإغاثة أن أكثر من 1350 أسرة نازحة كانت تقطن مخيم الخانق، اضطرت للنزوح إلى عدة مخيمات في مدينة مأرب، بعد تعرض المخيم للقصف من قبل جماعة الحوثي.مضيفًا إن قرابة 500 أسرة نزحت من قرى ومخيمات نزوح في مديرية مجزر، الواقعة شمالي شرق محافظة مأرب نتيجة استهدافهم بقصف مدفعي وصاروخي، من قبل مسلحي جماعة الحوثي.ولفت الائتلاف إلى أن حالة معاناة شديدة يواجهها النازحون في مخيمات النزوح، يفتقدون معها لمواد الإغاثة والإيواء، مناشدا المنظمات المحلية والدولية، بتقديم يد المساعدة للنازحين.وأشار إلى أن المئات من هذه الأسر تفترش الأرض في مخيمات النزوح نتيجة لعدم حصولها على ما يمكن ان يساعدها في مواجهة ومعاناة النزوح.وكانت السلطة المحلية لمحافظة صنعاء وجهت نداء انسانيا لكافة المنظمات الانسانية والاقليمية والمحلية للتدخل السريع للاستجابة الانسانية السريعة للنازحين من المناطق القريبة من الاشتباكات إلى محافظة مأرب والنازحين من مخيم الخانق الذي استهدفته مليشيا الحوثي الانقلابية بالقذائف رغم أنه يبعد عن مناطق الاشتباكات بأكثر من 50 كم.وأكدت السلطة المحلية في اجتماعها، أمس الأحد، برئاسة المحافظ اللواء عبدالقوي شريف، حاجة العاجلة الأسر النازحة لخيم الإيواء والمساعدات الغذائية والدوائية، لتخفيف معاناتهم في النزوح.ودانت السلطة المحلية لمحافظة صنعاء تعمد مليشيا الحوثي استهداف قرى ومنازل المواطنين القريبة من مناطق الصراع واستهداف مخيم الخانق للنازحين بشكل متعمد الذي يضم ما يقارب 1500 اسرة نازحة، رغم بعده عن مناطق الصراع، بهدف تعميق المعاناة الانسانية للمواطنين.







نزوح مجزر والخانق مأرب



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