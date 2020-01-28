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كورونا يغزو دولة أوروبية جديدة والصحة العالمية تقدر مستوى خطره بالمرتفع

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*يمن برس - متابعات

قال متحدث باسم وزارة الصحة في ميونيخ أمس الاثنين إنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في ألمانيا.



وأضاف أن المصاب هو رجل من منطقة شتارنبرغ في بافاريا (نحو 30 كيلومترا جنوب غربي ميونيخ).



ورفعت منظمة الصحة العالمية تقديرها لمستوى الخطر النابع من تفشي فيروس "كورونا" الجديد الناشئ في الصين، على النطاق العالمي، من "معتدل" إلى "مرتفع".



وأشارت "الصحة العالمية" في تقديراتها السابقة، إلى أن خطر سلالة فيروس "كورونا" 2019-nCoV "مرتفع للغاية بالنسبة للصين، ومرتفع للمنطقة، ومعتدل على المستوى العالمي".



وأوضحت المنظمة اليوم الاثنين في بيان لها، أنها "صححت الخطأ في الصيغة" الوارد في تقريرها السابق بشأن المسألة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال متحدث باسم وزارة الصحة في ميونيخ أمس الاثنين إنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في ألمانيا.وأضاف أن المصاب هو رجل من منطقة شتارنبرغ في بافاريا (نحو 30 كيلومترا جنوب غربي ميونيخ).ورفعت منظمة الصحة العالمية تقديرها لمستوى الخطر النابع من تفشي فيروس "كورونا" الجديد الناشئ في الصين، على النطاق العالمي، من "معتدل" إلى "مرتفع".وأشارت "الصحة العالمية" في تقديراتها السابقة، إلى أن خطر سلالة فيروس "كورونا" 2019-nCoV "مرتفع للغاية بالنسبة للصين، ومرتفع للمنطقة، ومعتدل على المستوى العالمي".وأوضحت المنظمة اليوم الاثنين في بيان لها، أنها "صححت الخطأ في الصيغة" الوارد في تقريرها السابق بشأن المسألة.







كورونا ألمانيا الصحة العالمية



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