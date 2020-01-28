الصفحة الرئيسية / طب وصحة / إبتعدوا عن هذه الأشياء للحفاظ على صحة عيونكم

إبتعدوا عن هذه الأشياء للحفاظ على صحة عيونكم

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:



*يمن برس - متابعات

لا حاجة لنذكر أنفسنا بضرورة الحفاظ على العين وحماية قوتها في الإبصار، فهذه بديهيات، الجديد فيها هو طرق الوقاية المثلى وتشخيص مصادر الخطر والضرر كما تكشفها البحوث العلمية الاخيرة. إليكم قائمة بالمخاطر الحقيقية على العيون، وهكذا يجب التعامل معها:



التكييف والتدفئة المركزية

كونهما يعملان على تجفيف الهواء في الغرفة وبالتالي جفاف العيون، وهو ما يجعلها أكثر عرضة للعدوى، احتفظوا بمرطب هواء يعمل في الغرفة طوال الوقت لإضفاء جو من الرطوبة على الغرفة.



عدم ارتداء النظارات الشمسية:

عليكم ارتداء النظارات الشمسية لحماية سطح العينين من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، ويقترح الأطباء ارتداء النظارات الشمسية على مدار السنة، والانتباه إلى أن تكون من نوعية جيدة.



مكياج العيون:



لا تنامي قبل تنظيف العينين من المكياج باستخدام المنتجات المخصصة لمكياج العيون، كما أن عليك الحذر من وصول مزيل مكياج الوجه داخل عينيك؛ لأنه يمكن أن يهيج العين ويؤدي إلى إتلاف أنسجتها.



الاستخدام الخاطئ للعدسات اللاصقة:



عليكم اتباع إرشادات صحية صارمة لتكون العدسات آمنة، لذا عليكم عدم السباحة أو النوم بها، لأن هذا قد يتسبب في تلف سطح العين والالتهابات الشديدة، كما يجب عدم الإفراط في استخدام العدسات اللاصقة والاهتمام بنظافتها جيدا.



الحرمان من النوم:



تحتاج عيونكم لخمس ساعات من النوم المتواصل يوميا، حتى لا تصاب العين بالإجهاد والجفاف والحكة.



السفر بالطائرة:



الهواء على متن الطائرة جاف ومليء بالجراثيم لذلك يفضل إرتداء قناعا للعيون على متن الطائرة خاصة في الرحلات الطويلة.



استخدام الأجهزة لفترة طويلة:

جميع الشاشات سيئة لصحة العينين، سواء الكمبيوتر أو الموبايل أو التلفزيون، فالتركيز عليها لفترات طويلة مرهق جدا للعينين ويؤدي لعدم وضوح الرؤية وجفاف العينين.



التدخين:



التدخين يساهم في مشاكل العين الأكثر خطورة، مثل الجلوكوما وإعتام عدسة العين واعتلال الشبكية.



وقاية العينين:



إصابات العين ليست سهلة، لذلك عليكم الحفاظ على سلامة العينين مثل عدم المشي في الظلام، وحمل الأشياء الحادة قريبا من العين وارتداء قناع مناسب عند العمل في الحديقة.



فرك العينين:



فرك العين قد يكون سيئا للغاية، لأنه يساهم في تطوير ما يسمى القرنية المخروطية، وهي حالة يمكن أن تؤدي إلى ضبابية أو ضعف الرؤية، والاستجماتيزم، وهي شائعة بشكل خاص عند الأطفال.



بعض الأدوية:



للعديد من الأدوية آثار جانبية ضارة بالعين، فبعضها يمكن أن يسبب جفاف العين، أو يؤدي إلى حساسية للضوء، كما أن بعضها يمكن أن يزيد من خطر الجلوكوما، فإذا واجهت مشاكل في العين بعد بدء دواء جديد راجعي طبيبك.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك لا حاجة لنذكر أنفسنا بضرورة الحفاظ على العين وحماية قوتها في الإبصار، فهذه بديهيات، الجديد فيها هو طرق الوقاية المثلى وتشخيص مصادر الخطر والضرر كما تكشفها البحوث العلمية الاخيرة. إليكم قائمة بالمخاطر الحقيقية على العيون، وهكذا يجب التعامل معها:التكييف والتدفئة المركزيةكونهما يعملان على تجفيف الهواء في الغرفة وبالتالي جفاف العيون، وهو ما يجعلها أكثر عرضة للعدوى، احتفظوا بمرطب هواء يعمل في الغرفة طوال الوقت لإضفاء جو من الرطوبة على الغرفة.عدم ارتداء النظارات الشمسية:عليكم ارتداء النظارات الشمسية لحماية سطح العينين من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، ويقترح الأطباء ارتداء النظارات الشمسية على مدار السنة، والانتباه إلى أن تكون من نوعية جيدة.مكياج العيون:لا تنامي قبل تنظيف العينين من المكياج باستخدام المنتجات المخصصة لمكياج العيون، كما أن عليك الحذر من وصول مزيل مكياج الوجه داخل عينيك؛ لأنه يمكن أن يهيج العين ويؤدي إلى إتلاف أنسجتها.الاستخدام الخاطئ للعدسات اللاصقة:عليكم اتباع إرشادات صحية صارمة لتكون العدسات آمنة، لذا عليكم عدم السباحة أو النوم بها، لأن هذا قد يتسبب في تلف سطح العين والالتهابات الشديدة، كما يجب عدم الإفراط في استخدام العدسات اللاصقة والاهتمام بنظافتها جيدا.الحرمان من النوم:تحتاج عيونكم لخمس ساعات من النوم المتواصل يوميا، حتى لا تصاب العين بالإجهاد والجفاف والحكة.السفر بالطائرة:الهواء على متن الطائرة جاف ومليء بالجراثيم لذلك يفضل إرتداء قناعا للعيون على متن الطائرة خاصة في الرحلات الطويلة.استخدام الأجهزة لفترة طويلة:جميع الشاشات سيئة لصحة العينين، سواء الكمبيوتر أو الموبايل أو التلفزيون، فالتركيز عليها لفترات طويلة مرهق جدا للعينين ويؤدي لعدم وضوح الرؤية وجفاف العينين.التدخين:التدخين يساهم في مشاكل العين الأكثر خطورة، مثل الجلوكوما وإعتام عدسة العين واعتلال الشبكية.وقاية العينين:إصابات العين ليست سهلة، لذلك عليكم الحفاظ على سلامة العينين مثل عدم المشي في الظلام، وحمل الأشياء الحادة قريبا من العين وارتداء قناع مناسب عند العمل في الحديقة.فرك العينين:فرك العين قد يكون سيئا للغاية، لأنه يساهم في تطوير ما يسمى القرنية المخروطية، وهي حالة يمكن أن تؤدي إلى ضبابية أو ضعف الرؤية، والاستجماتيزم، وهي شائعة بشكل خاص عند الأطفال.بعض الأدوية:للعديد من الأدوية آثار جانبية ضارة بالعين، فبعضها يمكن أن يسبب جفاف العين، أو يؤدي إلى حساسية للضوء، كما أن بعضها يمكن أن يزيد من خطر الجلوكوما، فإذا واجهت مشاكل في العين بعد بدء دواء جديد راجعي طبيبك.







تجنبوا هذه الأشياء صحة العين



شارك الخبر أصدقاءك:



1695

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







