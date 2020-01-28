اجتماع مغلق لمجلس الأمن اليوم لمناقشة الأوضاع في اليمن

*يمن برس - متابعة خاصة

قال السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم الثلاثاء جلسة مشاورات مغلقة بشأن التصعيد في اليمن بطلب من بريطانيا.وأضاف مايكل أرون أن المجلس سيبحث ثلاث قضايا متصلة بالشأن في اليمن ممثلة في وقف التصعيد الأخير في نهم وإعادة التهدئة بين السعودية والحوثيين وتنفيذ اتفاق الرياض.وأضاف في تصريح متلفز للعربية إن الجلسة ستناقش، وضع جنوب اليمن، في حالة استطاع الحوثي السيطرة على كل المحافظات الشمالية، وانهيار الشرعية.