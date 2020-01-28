 الصفحة الرئيسية / طب وصحة / إذا كنت تفكّر بالإقلاع عن التدخين.. هذه الأطعمة تساعدك
إذا كنت تفكّر بالإقلاع عن التدخين.. هذه الأطعمة تساعدك
الثلاثاء, 28 يناير, 2020 12:10:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
إذا كنت تفكّر بالإقلاع عن التدخين.. هذه الأطعمة تساعدك
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات
يُعتبر تقليل استهلاك السجائر خطوة هامة سواء كان هدفك الإقلاع النهائي في خطوة تالية، أو كنت تحمي نفسك من أمراض خطيرة مثل "كورونا" أو السرطان أو السكري أو القلب.
تعرّفوا في ما يلي إلى الأطعمة التالية التي تقلّل الرغبة في استهلاك النيكوتين:

* حبوب الشوفان التي يُنصح بتناولها على الإفطار تقلل الرغبة في اشتهاء النيكوتين، وتخفّف تأثير الأعراض الانسحابية عند الإقلاع.

* للقرفة فوائد صحية عديدة، وخاصة للوقاية من السكر والالتهابات، وقد تبين أنها تقلل الرغبة في النيكوتين.

* تخفيف كمية ملح الطعام يساعد على تقليل الرغبة في استهلاك النيكوتين.

* يحتوي التفاح على عناصر تحد من تأثير الأكسدة التي تسببها السجائر، ما يخفّف من شدة الأعراض الانسحابية للنيكوتين.

* عندما تشعر بالرغبة في التدخين، يمكنك تخفيف هذا الإلحاح بشرب الماء، وبشكل عام يساعد تناول 8 أكواب يومياً على كبح اشتهاء النيكوتين.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1484
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©