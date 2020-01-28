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نجاة قائد عسكري بارز من محاولة اغتيال في قعطبة (الاسم+التفاصيل)
الثلاثاء, 28 يناير, 2020 02:18:00 مساءً

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نجاة قائد عسكري بارز من محاولة اغتيال في قعطبة (الاسم+التفاصيل)
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*يمن برس -الضالع
نجا قائد عسكري في محور إب المرابط بالضالع جنوب اليمن، من محاولة اغتيال فاشلة، مساء أمس الأثنين.
 
وقال مصدر عسكري، إن قائد الكتيبة الرابعة باللواء الرابع احتياط التابع لمحور إب، العقيد "عبد الرحمن المسني " نجا من محاولة اغتيال فاشلة، وأصيب أحد مرافقيه في مدينة قعطبة بمحافظة الضالع.
 
وأشار المصدر  إلى أن مجهولين أطلقوا النار بكثافة على سيارة العقيد المسني، أثناء وقوفها بجوار المنزل، ما تسبب في إصابة أحد مرافقيه، بإصابات بالغة أسعف على إثرها الى أحد مشافي مدينة عدن.
 
وأكد المصدر أن رصاصات أخرى وصلت منزل المسني، ولكن دون أن يصاب بأي أذى.
 
هذا وطالب مصدر عسكري باللواء الرابع، الجهات المختصة، بالبحث عن الجناة وملاحقتهم لتقديمهم للعدالة والعمل على حفظ الأمن والسكينة العامة.


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خاص - يمن برس

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