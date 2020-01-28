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تقلبات مخيفة في أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الأجنبية(أسعار صنعاء وعدن اليوم)

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*يمن برس -خاص

سجل الريال اليمني تراجعا نسبيا اليوم مقابل الدولار والعملات الأجنبية في وظل تطورات عسكرية تشهدها جبهات العديد من المحافظات ومخاوف كبيرة من وصول فيروس كورونا الخطير.



وجاءت أسعار الصرف اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020 كما رصدها "يمن برس" على النحو التالي :



(( أسعار الشراء ))

⁦ السعودي :169

⁦ الدولار : 642

⁦ الإماراتي : 171

⁦ العماني : 1983

ذهب كسر 21 : 27,300



(( أسعار البيع ))



⁦السعودي : 170

⁦ الدولار : 648

⁦ الإماراتي : 173

⁦ العماني : 1685

ذهب كسر 21 : 27,900



الأسعار في صنعاء الآن



شراء السعودي : 156.3

بيع السعودي : 156.8



شراء الدولار : 592.5

بيع الدولار : 594.5





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك سجل الريال اليمني تراجعا نسبيا اليوم مقابل الدولار والعملات الأجنبية في وظل تطورات عسكرية تشهدها جبهات العديد من المحافظات ومخاوف كبيرة من وصول فيروس كورونا الخطير.وجاءت أسعار الصرف اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020 كما رصدها "يمن برس" على النحو التالي :(( أسعار الشراء ))⁦ السعودي :169⁦ الدولار : 642⁦ الإماراتي : 171⁦ العماني : 1983ذهب كسر 21 : 27,300(( أسعار البيع ))⁦السعودي : 170⁦ الدولار : 648⁦ الإماراتي : 173⁦ العماني : 1685ذهب كسر 21 : 27,900الأسعار في صنعاء الآنشراء السعودي : 156.3بيع السعودي : 156.8شراء الدولار : 592.5بيع الدولار : 594.5







الريال الدولار الصرف



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