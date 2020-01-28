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تقلبات مخيفة في أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الأجنبية(أسعار صنعاء وعدن اليوم)
الثلاثاء, 28 يناير, 2020 02:29:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
سجل الريال اليمني تراجعا نسبيا اليوم مقابل الدولار والعملات الأجنبية في وظل تطورات عسكرية تشهدها جبهات العديد من المحافظات ومخاوف كبيرة من وصول فيروس كورونا الخطير.
وجاءت أسعار الصرف اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020 كما رصدها "يمن برس" على النحو التالي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي :169
الدولار : 642
الإماراتي : 171
العماني : 1983
ذهب كسر 21 : 27,300
(( أسعار البيع ))
السعودي : 170
الدولار : 648
الإماراتي : 173
العماني : 1685
ذهب كسر 21 : 27,900
الأسعار في صنعاء الآن
شراء السعودي : 156.3
بيع السعودي : 156.8
شراء الدولار : 592.5
بيع الدولار : 594.5
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