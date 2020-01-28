 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الحوثيون يزعمون إسقاط طائرة تجسسية قبالة جيزان
الحوثيون يزعمون إسقاط طائرة تجسسية قبالة جيزان
الثلاثاء, 28 يناير, 2020 02:48:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
الحوثيون يزعمون إسقاط طائرة تجسسية قبالة جيزان

*يمن برس - متابعة خاصة
قالت وسائل إعلام حوثية إن ملسحيهم أسقطوا طائرة تجسسية تابعة للتحالف العربي قبالة جيزان .

ونقل موقع "المسيرة نت"، الناطق باسم جماعة الحوثي عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية التابعة لهم أسقطت اليوم طائرة تجسسية تابعة لدول التحالف في منطقة الملاحيط قبالة جيزان بسلاح مناسب أصابها بشكل مباشر وأسقطها على الفور، على حد قوله .

مضيفًا أن هذه العملية تأتي ضمن نشاط متزايد لقوات الدفاع الجوي، في استهداف طائرات دول التحالف العربي، وبالذات الاستطلاعية والتجسسية منها. 

 وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت في فترات سابقة عن استمرار تطوير قدراتها في مجال الدفاع الجوي لمواجهة المقاتلات الحربية التابعة للتحالف العربي والتي استمرت لسنوات تحلق في سماء اليمن دون القدرة على ردعها، على حد تعبيرها .


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
440
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©