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الحوثيون يزعمون إسقاط طائرة تجسسية قبالة جيزان

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*يمن برس - متابعة خاصة

قالت وسائل إعلام حوثية إن ملسحيهم أسقطوا طائرة تجسسية تابعة للتحالف العربي قبالة جيزان .



ونقل موقع "المسيرة نت"، الناطق باسم جماعة الحوثي عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية التابعة لهم أسقطت اليوم طائرة تجسسية تابعة لدول التحالف في منطقة الملاحيط قبالة جيزان بسلاح مناسب أصابها بشكل مباشر وأسقطها على الفور، على حد قوله .



مضيفًا أن هذه العملية تأتي ضمن نشاط متزايد لقوات الدفاع الجوي، في استهداف طائرات دول التحالف العربي، وبالذات الاستطلاعية والتجسسية منها.



وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت في فترات سابقة عن استمرار تطوير قدراتها في مجال الدفاع الجوي لمواجهة المقاتلات الحربية التابعة للتحالف العربي والتي استمرت لسنوات تحلق في سماء اليمن دون القدرة على ردعها، على حد تعبيرها .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت وسائل إعلام حوثية إن ملسحيهم أسقطوا طائرة تجسسية تابعة للتحالف العربي قبالة جيزان .ونقل موقع "المسيرة نت"، الناطق باسم جماعة الحوثي عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية التابعة لهم أسقطت اليوم طائرة تجسسية تابعة لدول التحالف في منطقة الملاحيط قبالة جيزان بسلاح مناسب أصابها بشكل مباشر وأسقطها على الفور، على حد قوله .مضيفًا أن هذه العملية تأتي ضمن نشاط متزايد لقوات الدفاع الجوي، في استهداف طائرات دول التحالف العربي، وبالذات الاستطلاعية والتجسسية منها.وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت في فترات سابقة عن استمرار تطوير قدراتها في مجال الدفاع الجوي لمواجهة المقاتلات الحربية التابعة للتحالف العربي والتي استمرت لسنوات تحلق في سماء اليمن دون القدرة على ردعها، على حد تعبيرها .







الحوثيون إسقاط طائرة تجسس التحالف



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