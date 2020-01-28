مسلحون يقتحمون مخازن"الغذاء العالمي" وينهبون 127 طناً من المساعدات الغذائية

*يمن برس -حجة
قال برنامج "الغذاء العالمي " إن مسلحيين نهبوا 127.5 طنا من المساعدات الغذائية من أحد مخازنه، في محافظة حجة اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
وأضاف البرنامج، في بيان له ، إن مجموعة مسلحة اقتحمت أحد المخازن التابعة له، في محافظة حجة مساء ونهبت 127.5 طنا من المساعدات الغذائية.
وأضاف: "ندين بشكل قاطع هذه التدخلات في عملياتنا الإنسانية في اليمن".
ودعا برنامج الأغذية العالمي إلى السماح له بتقديم المساعدات الغذائية الضرورية إلى الأسر الأكثر احتياجًا، وفقًا للمبادئ الإنسانية الدولية.
ولم يوضح البرنامج إن كان على علم بهوية هؤلاء المسلحين أم لا.
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