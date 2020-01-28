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اندلاع اشتباكات دامية في إب ومصادر تؤكد مقتل 4 مواطنين حتى الآن (تفاصيل + أسماء)
الثلاثاء, 28 يناير, 2020 03:10:00 مساءً

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خريطة إب
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خريطة إب

*يمن برس -إب
قتل أربعة مواطنين وأصيب آخر في مواجهات أسرية مسلحة، شهدتها محافظة إب، وسط اليمن، إثر خلافات أسرية نشبت بين أسرتين شمال المحافظة.
 
وقالت مصادر محلية في محافظة إب ، إن خلافات نشبت  بين أسرتي "الربوعي" و"السنحاني" على ممر في قرية "الشرنمه" بمديرية ريف إب، تطورت إلى تبادل إطلاق النار ومقتل وإصابة خمسة مواطنين حتى الآن .
 
المصادر أكدت مقتل "عادل ومعاذ الربوعي وابن عمهم ابراهيم ، وأصيب شخص آخر يُدعى "بن نعمان" برصاص مسلح يُدعى "أمين السنحاني" الذي تقول المصادر أنه قتل لاحقاً من أسرة المجني عليهم.
 
وتشهد محافظة إب، الخاضعة للحوثيين، فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للسلاح في ظل احتكام المواطنين للسلاح بديلاً عن أجهزة القضاء والأمن المغيبين.


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خاص - يمن برس

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