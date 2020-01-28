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مقتل "طفلة رضيعة" وإصابة كامل أسرتها في تعز

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من قصف حوثي على أحياء سكنية في وادي القاضي

*يمن برس -خاص

قُتلت طفلة وأصيب بقية أفراد أسرتها بقصف حوثي استهدف منزلهم في محافظة تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من اليمن .



وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن الطفلة "سمية ماجد" قتلت مساء أمس فيما أصيب كل من والدها "ماجد عبد الرحمن " بالإضافة إلى أمها وأخيها جراء استهداف منزلهم الكائن في شارع الثلاثين من قبل المليشيا الحوثية .



وأضاف المصدر أن الطفلة سمية والبالغة من العمر 18 شهراً قتلت فور سقوط القذيفة التي أطلقتها جماعة الحوثيين فيما نُقل بقية المصابين من أسرتها إلى المستشفى .



وجاء استهداف منزل الطفلة سمية بعد ساعات من مجزرة دامية ارتكبتها المليشيا الحوثية بحق المدنيين في منطقة المقهاية ، حيث قُتل 3 مواطنون وأصيب 10 آخرون بقذيفة مدفعية أثناء قدومهم على متن سيارة "صالون" من منطقة الحوبان .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قُتلت طفلة وأصيب بقية أفراد أسرتها بقصف حوثي استهدف منزلهم في محافظة تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من اليمن .وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن الطفلة "سمية ماجد" قتلت مساء أمس فيما أصيب كل من والدها "ماجد عبد الرحمن " بالإضافة إلى أمها وأخيها جراء استهداف منزلهم الكائن في شارع الثلاثين من قبل المليشيا الحوثية .وأضاف المصدر أن الطفلة سمية والبالغة من العمر 18 شهراً قتلت فور سقوط القذيفة التي أطلقتها جماعة الحوثيين فيما نُقل بقية المصابين من أسرتها إلى المستشفى .وجاء استهداف منزل الطفلة سمية بعد ساعات من مجزرة دامية ارتكبتها المليشيا الحوثية بحق المدنيين في منطقة المقهاية ، حيث قُتل 3 مواطنون وأصيب 10 آخرون بقذيفة مدفعية أثناء قدومهم على متن سيارة "صالون" من منطقة الحوبان .







مقتل طفلة سمية ماجد تعز



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