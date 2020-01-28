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مقتل "طفلة رضيعة" وإصابة كامل أسرتها في تعز
الثلاثاء, 28 يناير, 2020 03:39:00 مساءً

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من قصف حوثي على أحياء سكنية في وادي القاضي
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من قصف حوثي على أحياء سكنية في وادي القاضي

*يمن برس -خاص
قُتلت طفلة وأصيب بقية أفراد أسرتها بقصف حوثي استهدف منزلهم  في محافظة تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من اليمن .

وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن الطفلة "سمية ماجد" قتلت مساء أمس فيما أصيب كل من والدها "ماجد عبد الرحمن " بالإضافة إلى أمها وأخيها جراء استهداف منزلهم الكائن في شارع الثلاثين من قبل المليشيا الحوثية .

وأضاف المصدر أن الطفلة سمية والبالغة من العمر 18 شهراً  قتلت فور سقوط القذيفة التي أطلقتها جماعة الحوثيين فيما نُقل بقية المصابين من أسرتها إلى المستشفى .

وجاء استهداف منزل الطفلة سمية بعد ساعات من مجزرة دامية ارتكبتها المليشيا الحوثية بحق المدنيين في منطقة المقهاية ، حيث قُتل 3 مواطنون وأصيب 10 آخرون بقذيفة مدفعية أثناء قدومهم على متن سيارة "صالون" من منطقة الحوبان .


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خاص - يمن برس

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