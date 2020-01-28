الحوثي يختطف رئيس أقدم جامعة أهلية يمنية ويعيّن "المتوكل" بديلا له

*يمن برس -صنعاء
اختطفت مليشيا الحوثي الانقلابية، مساء أمس الأول، رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور حميد عقلان، ونقلته إلى أحد السجون الخاضعة لسيطرتها.
وقالت المصادر إن المليشيا أخفت الدكتور عقلان، ومنعت أسرته وزملائه من التواصل معه أو التعرف على مكان.
وأضافت المصادر أن المليشيا قامت بتعيين الدكتور عادل المتوكل، رئيساً للجامعة دون أن يشير التعميم إلى الجهة التي صدر عنها القرار، بعد عملية الاختطاف.
وتعد جامعة العلوم والتكنولوجيا التي يعود ملكيتها لمستثمرين ومؤسسات يمنية، الجامعة الأقدم والأكبر في اليمن وتعمل منذ العام 1992م وتخرج منها آلاف الطلبة اليمنيين والعرب في مختلف التخصصات العلمية.
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