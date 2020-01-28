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عدن ..اشتباكات عنيفة تندلع بالقرب من قصر "معاشيق"ووسائل إعلامية تكشف ما يحدث

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عدن

*يمن برس -عدن

اندلعت اشتباكات عنيفة بعد ظهر اليوم الثلاثاء بين قوتين أمنيتين في مدينة كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.



ونقلت صحيفة "عدن الغد" عن مواطنين قولهم "إن اشتباكات اندلعت بين قوة من أمن عدن وأخرى تقوم بحراسة مبنى الهجرة والجوازات في مدينة كريتر.



وأضاف المواطنون أن الاشتباكات التي اندلعت سببت رعبا وهلعا لدى المواطنين ، فيما لا توجد معلومات تؤكد سقوط قتلى وجرحى حتى الآن .



وأشاروا إلى أن التوتر بين القوتين قد بدأ منذ يوم أمس الاثنين وذلك بسبب منع قوات الأمن التي تقوم بحراسة قصر معاشيق دخول أحد أفراد حماية المنشأت بسلاحه إلى مبنى الهجرة والجوازات .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اندلعت اشتباكات عنيفة بعد ظهر اليوم الثلاثاء بين قوتين أمنيتين في مدينة كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.ونقلت صحيفة "عدن الغد" عن مواطنين قولهم "إن اشتباكات اندلعت بين قوة من أمن عدن وأخرى تقوم بحراسة مبنى الهجرة والجوازات في مدينة كريتر.وأضاف المواطنون أن الاشتباكات التي اندلعت سببت رعبا وهلعا لدى المواطنين ، فيما لا توجد معلومات تؤكد سقوط قتلى وجرحى حتى الآن .وأشاروا إلى أن التوتر بين القوتين قد بدأ منذ يوم أمس الاثنين وذلك بسبب منع قوات الأمن التي تقوم بحراسة قصر معاشيق دخول أحد أفراد حماية المنشأت بسلاحه إلى مبنى الهجرة والجوازات .







عدن اشتباكات قصر معاشيق



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