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بالتزامن مع معارك مشتعلة في الجوف ونهم ..الجيش الوطني يفاجئ الحوثيين بهجوم كاسح ويسيطر على عدد من المواقع المهمة في تعز (أسماء المواقع)

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قوات من الجيش الوطني في الجبهة الغربية

*يمن برس -تعز

أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، تحقيق انتصارا جديداً في الجبهة الغربية لمدينة تعز، بعد معارك عنيفة مع المليشيا الحوثي.



وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، إن قوات الجيش تمكنت من تحقيق انتصاراً جديداً وإحراز تقدما ميدانيا تمثل بتحرير تباب الذياب والمضيض والراعي والذروة والزاهر في جبهة الضباب ووادي الهرامية.

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وأشار إلى أنه بالسيطرة على هذه التباب تكون قوات الجيش الوطني سيطرت نارياً على تبتي السوداء والخلوة التي يتمركز فيها مسلحو الحوثي .



وكانت قوات الجيش قد شنت فجر أمس الاثنين، هجوماً على مواقع الميليشيات في حذران، ما أسفر عن مقتل قيادي حوثي وأربعة من مرافقيه.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، تحقيق انتصارا جديداً في الجبهة الغربية لمدينة تعز، بعد معارك عنيفة مع المليشيا الحوثي.وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، إن قوات الجيش تمكنت من تحقيق انتصاراً جديداً وإحراز تقدما ميدانيا تمثل بتحرير تباب الذياب والمضيض والراعي والذروة والزاهر في جبهة الضباب ووادي الهرامية.وأشار إلى أنه بالسيطرة على هذه التباب تكون قوات الجيش الوطني سيطرت نارياً على تبتي السوداء والخلوة التي يتمركز فيها مسلحو الحوثي .وكانت قوات الجيش قد شنت فجر أمس الاثنين، هجوماً على مواقع الميليشيات في حذران، ما أسفر عن مقتل قيادي حوثي وأربعة من مرافقيه.







الجيش الوطني الحوثيين تعز



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