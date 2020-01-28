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شجار بين طلاب إحدى المدارس يتسبب بمقتل مواطن وإصابة آخرين في شبوة(التفاصيل)

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تعبيرية

*يمن برس -خاص

قتل مواطن وأصيب اثنان آخران بإصابات بالغة اليوم الثلاثاء بسبب شجار بين طلاب إحدى المدارس في مديرية عين شمالي محافظة شبوة.



وقـال شهود عيان لـ"يمن برس" إن شجار نشب بين طلاب مدرسة بمديرية عين وتطور ليتسبب بمقتل المواطن "أحمد صالح جديع الأسلمي" وإصابة كل من "سالم عبدالله الطاهري" و"يحيى عبدالله الطاهري الأسلمي "بإصابة متوسطة .



وأضاف الشهود أنه تم إسعاف المصابين إلى مستشفى العطير الخيري بمديرية حريب بمأرب.



وأشاروا إلى أن أهالي المقتول كانوا قد حاصروا مستشفى العطير الخيري الذي تم إسعاف المصابين إليه لمنع الإسعاف من نقلهم إلى مأرب قبل تدخل قوات الأمن التي أرسلت ثلاثة أطقم عسكرية ومدرعة من أمن مديرية حريب وقامت بمرافقة الإسعاف من حريب إلى أحد المستشفيات الحكومية بمدينة مأرب.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قتل مواطن وأصيب اثنان آخران بإصابات بالغة اليوم الثلاثاء بسبب شجار بين طلاب إحدى المدارس في مديرية عين شمالي محافظة شبوة.وقـال شهود عيان لـ"يمن برس" إن شجار نشب بين طلاب مدرسة بمديرية عين وتطور ليتسبب بمقتل المواطن "أحمد صالح جديع الأسلمي" وإصابة كل من "سالم عبدالله الطاهري" و"يحيى عبدالله الطاهري الأسلمي "بإصابة متوسطة .وأضاف الشهود أنه تم إسعاف المصابين إلى مستشفى العطير الخيري بمديرية حريب بمأرب.وأشاروا إلى أن أهالي المقتول كانوا قد حاصروا مستشفى العطير الخيري الذي تم إسعاف المصابين إليه لمنع الإسعاف من نقلهم إلى مأرب قبل تدخل قوات الأمن التي أرسلت ثلاثة أطقم عسكرية ومدرعة من أمن مديرية حريب وقامت بمرافقة الإسعاف من حريب إلى أحد المستشفيات الحكومية بمدينة مأرب.







طلاب مدرسة شبوة حريب



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