 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / مسلحون مجهولون يلقون قنبلة يدوية إلى داخل أحد المساجد في لحج
مسلحون مجهولون يلقون قنبلة يدوية إلى داخل أحد المساجد في لحج
الثلاثاء, 28 يناير, 2020 05:33:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
خريطة لحج
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
خريطة لحج

*يمن برس -لحج
نجا إمام مسجد الفيوش الشيخ ياسر العطوي من محاولة اغتيال، كانت تستهدفه بمديرية تبن في محافظة لحج، جنوبي اليمن.
 
وقال مصدر أمني، إن مجهولين يستقلون دراجة نارية ألقوا قنبلة يدوية إلى المسجد، حيث كان يتواجد الإمام ياسر العطوي، ونجا منها الشيخ بعد انفجار القنبلة بحاجز خارجي للمسجد، دون خسائر.
 
وتعرض المئات من الخطباء والأئمة لعمليات اغتيال في المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيات الامارات وسجلت معظمها ضد مجهول، فيما اتهمت تقارير حقوقية قيادات في الانتقالي الجنوبي بالوقوف خلف تلك العمليات.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
655
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©