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مصادر : الحوثي يرفض "وساطة قبلية" للإفراج عن رئيس جامعة مختطف ويضع هذا الشرط !
الثلاثاء, 28 يناير, 2020 05:43:00 مساءً
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حميد عقلان ، رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا
*يمن برس -صنعاء
قالت مصادر في العاصمة صنعاء إن جماعة الحوثي رفضت الإفراج عن رئيس جامعة العلوم والتكنلوجيا الدكتور حميد عقلان.
وذكرت المصادر أن الجماعة رفضت وساطة قادها وجهاء وشخصيات قبلية للإفراج عن الدكتور عقلان.
وقالت المصادر إن الجماعة وافقت للإفراج عن الدكتور على أن لا يكون رئيس للجامعة، حيث عينت الجماعة عادل المتوكل مكانه.
واختطفت جماعة الحوثي يوم السبت رئيس الجامعة واقتادته الى مكان مجهول.
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