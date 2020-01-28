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مستوطنون يحرقون مدرسة فلسطينية ويتركون عبارات غريبة على الجدران
الثلاثاء, 28 يناير, 2020 05:52:00 مساءً

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مدرسة أحرقها إسرائليون في غزة
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مدرسة أحرقها إسرائليون في غزة

*يمن برس -متابعة خاصة
أضرم مستوطنون النار في مدرسة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وخلفوا وراءهم كتابات على الجدران، في هجوم نفذ من قبل مستوطنين إسرائيليين.


وكُتب على الجدران عبارات بالعبرية: "هدم المنازل؟ فقط للأعداء"، وتضمن إشارة إلى موقع استيطاني قريب تم تفكيكه مؤخرًا. 

وتركت كتابات مماثلة خارج مسجد تم إحراقه على مشارف القدس الأسبوع الماضي.

وقال رياض شوكاني، مدرس بالمدرسة، إنها تقع في قرية خارج مدينة نابلس بالضفة الغربية بالقرب من مستوطنة يتسهار، معقل المستوطنين المتشددين، الذين اشتبكوا في السابق مع القوات الإسرائيلية والفلسطينيين.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها إن قوات الأمن ستدخل المنطقة للتحقيق في عملية التخريب.


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خاص - يمن برس

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