مصرع القيادي الحوثي"أبو تراب" بعد يوم من مصرع قيادي آخر في تعز

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قوات تابعة للجيش الوطني في تعز

*يمن برس -تعز

قُتل سبعة من عناصر مليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، بقصف مدفعي للجيش الوطني غربي مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.



وأفادت مصادر عسكرية بمقتل القيادي في مليشيات الحوثي المكنى بـ "أبو تراب" و6 عناصر آخرين في محيط جبل هان إثر قصف مدفعي للجيش.



وأشارت المصادر إلى استمرار المواجهات بين قوات الجيش ومليشيات الحوثي غربي المدينة.



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات الجيش سيطرتها على تباب إستراتيجية غرب تعز بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قُتل سبعة من عناصر مليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، بقصف مدفعي للجيش الوطني غربي مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.وأفادت مصادر عسكرية بمقتل القيادي في مليشيات الحوثي المكنى بـ "أبو تراب" و6 عناصر آخرين في محيط جبل هان إثر قصف مدفعي للجيش.وأشارت المصادر إلى استمرار المواجهات بين قوات الجيش ومليشيات الحوثي غربي المدينة.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات الجيش سيطرتها على تباب إستراتيجية غرب تعز بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي.







قيادي حوثي تعز الضباب



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