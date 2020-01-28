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مصدر في البنك المركزي يزف بشرى سارة لموظفي المديريات غير المحررة في تعز

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نقاط توزيع مرتبات الموظفين عبر شركة الناصر في تعز

*يمن برس -خاص

أفاد مصدر مسؤول في محافظة تعز بأن راتب شهر ديسمبر للمعلمين في المديريات الغير محررة سيتم صرفه ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء .



وقال مدير عام مكتب الإعلام باالمحافظة "نجيب قحطان" في منشور قبل قليل على صفحته بالفيسبوك إن" راتب شهر ديسمبر لمعلمي المديريات غير المحررة سيتم صرفه من يوم غدٍ حسب إفادة مدير عام فرع البنك المركزي الأستاذ "معاذ البركاني"





وأضاف قحطان أن الصرف سيتم عبر شركة"الناصر" للصرافة في جميع فروعها موضحا في كشوفات مرفقة أماكن ونقاط توزيع المرتبات حسب إعلان وتوضيح الشركة الصرف .



يأتي هذا بعد أيام من صرف الراتب ذاته للمديريات المحررة والإعلان بعدم صرفه للمديريات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بسبب إجراءاتهم التعسفية بشأن العملة الجديدة مؤخراً.









للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أفاد مصدر مسؤول في محافظة تعز بأن راتب شهر ديسمبر للمعلمين في المديريات الغير محررة سيتم صرفه ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء .وقال مدير عام مكتب الإعلام باالمحافظة "نجيب قحطان" في منشور قبل قليل على صفحته بالفيسبوك إن" راتب شهر ديسمبر لمعلمي المديريات غير المحررة سيتم صرفه من يوم غدٍ حسب إفادة مدير عام فرع البنك المركزي الأستاذ "معاذ البركاني"وأضاف قحطان أن الصرف سيتم عبر شركة"الناصر" للصرافة في جميع فروعها موضحا في كشوفات مرفقة أماكن ونقاط توزيع المرتبات حسب إعلان وتوضيح الشركة الصرف .يأتي هذا بعد أيام من صرف الراتب ذاته للمديريات المحررة والإعلان بعدم صرفه للمديريات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بسبب إجراءاتهم التعسفية بشأن العملة الجديدة مؤخراً.







نجيب قحطان المديريات غير المحررة تعز



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