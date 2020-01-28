 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / مجلس الجامعة العربية يعقد اجتماعا عاجلا بشأن "صفقة القرن"
مجلس الجامعة العربية يعقد اجتماعا عاجلا بشأن "صفقة القرن"
الثلاثاء, 28 يناير, 2020 07:41:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
مجلس الجامعة العربية يعقد اجتماعا عاجلا بشأن "صفقة القرن"
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس -متابعة خاصة
يعقد مجلس جامعة الدول العربية، اجتماعا عاجلا، السبت المقبل، لبحث خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المعروفة بـ"صفقة القرن"، للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.


وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي: "يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا، يوم السبت المقبل، لمناقشة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، والمتوقع أن يعلن عنها في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء".

وأضاف زكي  "مجلس الجامعة العربية سيجتمع بشكل طارئ السبت المقبل لمواجهة صفقة القرن في الشرق الأوسط".

واستقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث أطلع الرجوب الأمين العام على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية في ضوء الإعلان المرتقب لصفقة "ترامب".

وقال ترامب إن البيت الأبيض سينشر خطة السلام في الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء ظهرا بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش)، فيما أعلن أن "الكثير من الدول العربية وافقت على خطة السلام".

ويقود كبير مستشاري البيت الأبيض غاريد كوشنر المساعي الأمريكية في هذا الصدد، وكان تقدم خلال "ورشة المنامة" التي استضافتها البحرين في 25 حزيران/يونيو الماضي، باستعراض المرحلة الأولى من خطة التسوية الجديدة في الشرق الأوسط.

ويقترح الشق الأول من الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار تقدم على مدار عقد من الزمن للتنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية والدول العربية المجاورة.

وقاطع الجانب الفلسطيني "ورشة المنامة"، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي قبل التطرق إلى الحلول السياسية الممكنة لجوهر الصراع مع إسرائيل.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
629
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©