"ناشط يمني" يواجه عقوبة الترحيل من أمريكا ويوجه هذه الدعوة !

*يمن برس -متابعات
يواجه الناشط اليمني أنور العميسي عقوبة الترحيل من الولايات المتحدة اليمنية بتهمة مخالفة قوانين الهجرة.
وقال الناشط مصطفى الحسيني إن "المصور اليمني أنور العميسي مقبوض عليه منذ يوم الجمعة، بتهمة مخالفة قوانين الهجرة، ولديه أمر بالترحيل".
وأضاف الحسيني في صفحته على الفيس بوك إن "أنور كانت لديه معاملة هجرة وتم رفضها ومن ثم صدر قرار بترحيله" موضحا " الخطير أن أنور يمني ووضع اليمن الآن سيء للغاية ولا يخفى على أحد".
وأوضح الحسيني "يرغب محاميه بدعم من الرأي العام للإفراج عنه سريعا، ويمكننا المساعدة في نشر قصته إعلاميا والكتابة عنه وإظهار كونه عضو مفيد فعال ومؤثر في المجتمع العربي والأمريكي".
وأرفق الحسيني هذه الهشتاغات للتضامن مع أنور في مواقع التواصل الاجتماعي #freeAnwar #الحرية_لأنور_العميسي
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