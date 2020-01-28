الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / بيان حوثي جديد حول انقطاع الانترنت

بيان حوثي جديد حول انقطاع الانترنت

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعات

اتهم وزير الاتصالات في حكومة الحوثيين، مسفر النمير، اليوم الثلاثاء، التحالف العربي، بمنع دخول معدات خاصة بصيانة الاتصالات وتجهيزات عوضا عن تلك التي تعرضت للتدمير.



وقال النمير في تصريح لقناة المسيرة "إن التحالف حرم الاتصالات اليمنية من استخدام الكابلات البحرية التي تمتلكها اليمن".



واكد النمير أن المؤسسة العامة للاتصالات في صنعاء، "أوجدت حلول بديلة ومؤقتة لاستمرار خدمات الانترنت خلال انقطاع الكابل فالكون".



ولفت النمير إن ”الشركة المشغلة أفادت أنها ستبدأ إصلاح الكابل في منتصف فبراير”.



وقال: "طالبنا الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي بتحييد 3.5 وفك الحظر، لكننا لم نلقى أي تجاوب".







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اتهم وزير الاتصالات في حكومة الحوثيين، مسفر النمير، اليوم الثلاثاء، التحالف العربي، بمنع دخول معدات خاصة بصيانة الاتصالات وتجهيزات عوضا عن تلك التي تعرضت للتدمير.وقال النمير في تصريح لقناة المسيرة "إن التحالف حرم الاتصالات اليمنية من استخدام الكابلات البحرية التي تمتلكها اليمن".واكد النمير أن المؤسسة العامة للاتصالات في صنعاء، "أوجدت حلول بديلة ومؤقتة لاستمرار خدمات الانترنت خلال انقطاع الكابل فالكون".ولفت النمير إن ”الشركة المشغلة أفادت أنها ستبدأ إصلاح الكابل في منتصف فبراير”.وقال: "طالبنا الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي بتحييد 3.5 وفك الحظر، لكننا لم نلقى أي تجاوب".







اليمن الانترنت الحوثي



شارك الخبر أصدقاءك:



859

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







