بيان حوثي جديد حول انقطاع الانترنت

*يمن برس - متابعات
اتهم وزير الاتصالات في حكومة الحوثيين، مسفر النمير، اليوم الثلاثاء، التحالف العربي، بمنع دخول معدات خاصة بصيانة الاتصالات وتجهيزات عوضا عن تلك التي تعرضت للتدمير.
وقال النمير في تصريح لقناة المسيرة "إن التحالف حرم الاتصالات اليمنية من استخدام الكابلات البحرية التي تمتلكها اليمن".
واكد النمير أن المؤسسة العامة للاتصالات في صنعاء، "أوجدت حلول بديلة ومؤقتة لاستمرار خدمات الانترنت خلال انقطاع الكابل فالكون".
ولفت النمير إن ”الشركة المشغلة أفادت أنها ستبدأ إصلاح الكابل في منتصف فبراير”.
وقال: "طالبنا الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي بتحييد 3.5 وفك الحظر، لكننا لم نلقى أي تجاوب".
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