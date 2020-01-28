 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / بيان حوثي جديد حول انقطاع الانترنت
بيان حوثي جديد حول انقطاع الانترنت
الثلاثاء, 28 يناير, 2020 08:45:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
بيان حوثي جديد حول انقطاع الانترنت
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات
اتهم وزير الاتصالات في حكومة الحوثيين، مسفر النمير، اليوم الثلاثاء، التحالف العربي، بمنع دخول معدات خاصة بصيانة الاتصالات وتجهيزات عوضا عن تلك التي تعرضت للتدمير.

وقال النمير في تصريح لقناة المسيرة "إن التحالف حرم الاتصالات اليمنية من استخدام الكابلات البحرية التي تمتلكها اليمن".

واكد النمير أن المؤسسة العامة للاتصالات في صنعاء، "أوجدت حلول بديلة ومؤقتة لاستمرار خدمات الانترنت خلال انقطاع الكابل فالكون".

ولفت النمير إن ”الشركة المشغلة أفادت أنها ستبدأ إصلاح الكابل في منتصف فبراير”.

وقال: "طالبنا الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي بتحييد 3.5 وفك الحظر، لكننا لم نلقى أي تجاوب".
 


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
859
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©