نجاح صفقتي تبادل أسرى بين الحكومة والحوثيين

*يمن برس - خاص
أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء، عن تحرير سبعة من أسراها في صفقتي تبادل جديدة مع القوات الحكومية.
وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبدالقادر المرتضى، في تغريدة على "تويتر": "تم تحرير 7 أسرى من الجيش واللجان الشعبية، في عمليتي تبادل بجبهتي شبوة والضالع".
وأضاف بأن عمليتي التبادل مع الطرف الآخر تمت عبر وساطات محلية.
ويوم السبت الماضي، أعلنت جماعة الحوثي تحرير 8 من أسرى الجماعة بعملية تبادل في جبهة الساحل الغربي، بوساطة محلية.
وسبق أن نفذت الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي عدة صفقات تبادل لأسرى ومختطفين بوساطات محلية وقبلية بعيدا عن الأمم المتحدة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
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