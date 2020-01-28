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بينها الثوم والزنجبيل .. 5 توابل مفيدة لصحة قلبك وأعضاء جسمك

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ثوم

*يمن برس -

ينصح خبراء التغذية، بالعديد من الأنظمة الغذائية، التي تجعل وظائف أعضاء الجسم، تعمل بكفاءة عالية، ومنها التوابل، التي تعد من العناصر المفيدة جدا لصحة القلب.





مايلي أبرز 5 توابل، تمثل مصدرا غذائيا مفيدا لصحة قلبك، وحمايته من الأمراض، بحسب موقع "الكونسلتو" الطبي.



1- الفلفل الأسود



يعد من أكثر التوابل انتشارا على مستوى العالم، ويحتوي على مضادات الأكسدة، كما أنه يساعد على الهضم وفقدان الوزن، ويحتوي على مركبات الفاناديوم، التي تعمل على انعاش وظيفة القلب.



2- الثوم



يعمل الثوم، كمنشط للقلب من خلال الحفاظ على سيولة الدم وتقوية القلب، وهي فوائد تنعكس آثارها إيجابا على صحة الجسم بصورة عامة.



3- الكزبرة



يتم استخدام الكزبرة في علاج تقليدي لمرضى الكوليسترول ومرض السكري، وتساهم في خفض مستويات الكوليسترول، ولها فوائد بالنسبة للأمور المتعلقة بصحة القلب.



4- الكركم



هو أحد التوابل الشهيرة، ويصنف ضمن المواد المضادة للالتهابات، ويمكن استخدامه لعلاج الغازات، والمغص، وآلام الأسنان والصدر، ويساهم في خفض تركيزات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم.



5- الزنجبيل



هو نبات طبي يستخدم لعلاج التهاب المفاصل والروماتيزم والالتواء وآلام العضلات، كما يعمل على تحسين الأوعية الدموية وتحفيز تدفق الدم وتخفيف الألم.



ويعمل الزنجبيل كمضاد للالتهابات وفي مكافحة أمراض القلب والسرطان والزهايمر.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ينصح خبراء التغذية، بالعديد من الأنظمة الغذائية، التي تجعل وظائف أعضاء الجسم، تعمل بكفاءة عالية، ومنها التوابل، التي تعد من العناصر المفيدة جدا لصحة القلب.مايلي أبرز 5 توابل، تمثل مصدرا غذائيا مفيدا لصحة قلبك، وحمايته من الأمراض، بحسب موقع "الكونسلتو" الطبي.1- الفلفل الأسوديعد من أكثر التوابل انتشارا على مستوى العالم، ويحتوي على مضادات الأكسدة، كما أنه يساعد على الهضم وفقدان الوزن، ويحتوي على مركبات الفاناديوم، التي تعمل على انعاش وظيفة القلب.2- الثوميعمل الثوم، كمنشط للقلب من خلال الحفاظ على سيولة الدم وتقوية القلب، وهي فوائد تنعكس آثارها إيجابا على صحة الجسم بصورة عامة.3- الكزبرةيتم استخدام الكزبرة في علاج تقليدي لمرضى الكوليسترول ومرض السكري، وتساهم في خفض مستويات الكوليسترول، ولها فوائد بالنسبة للأمور المتعلقة بصحة القلب.4- الكركمهو أحد التوابل الشهيرة، ويصنف ضمن المواد المضادة للالتهابات، ويمكن استخدامه لعلاج الغازات، والمغص، وآلام الأسنان والصدر، ويساهم في خفض تركيزات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم.5- الزنجبيلهو نبات طبي يستخدم لعلاج التهاب المفاصل والروماتيزم والالتواء وآلام العضلات، كما يعمل على تحسين الأوعية الدموية وتحفيز تدفق الدم وتخفيف الألم.ويعمل الزنجبيل كمضاد للالتهابات وفي مكافحة أمراض القلب والسرطان والزهايمر.







التوابل الزنجبيل الكركم



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