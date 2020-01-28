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العرادة يخرج ببيان ناري ويتوعد باستعادة العاصمة صنعاء

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*يمن برس - متابعة خاصة

أكد اللواء سلطان بن علي العرادة محافظ محافظة مأرب عزم الحكومة الشرعية والتحالف العربي على استكمال تحرير ما تبقى من المحافظات تحت سيطرة الحوثيين وفي مقدمتها العاصمة صنعاء.



جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً بمدراء عموم المديريات، بحضور وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح ، ومدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى حميد ، ومدير عام المعلومات بديوان المحافظة عبدربه حليس.



وقال إن العالم تأكد خلال الأعوام الماضية أن جماعة الحوثي لا تؤمن بالسلام ، وليس وارداً في أجندتها سوى احتياجها له لتحسين صورتها في الخارج بينما أفشلت كل فرص السلام والحلول.



وأكد المحافظ العرادة أن محافظة مأرب ستظل متمسكة وماضية في خطها الوطني في الدفاع عن الجمهورية والدولة، ودعم قوات الجيش الوطني للزحف نحو العاصمة صنعاء واستعادة مؤسسات الدولة المخطوفة من قبل جماعة الحوثي.



وكان محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، دعا يوم أمس إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التى تروج لها الآلة الإعلامية التابعة للحوثيين للنيل من استقرار المحافظة التى تعيش أوضاعاً مستقرة.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكد اللواء سلطان بن علي العرادة محافظ محافظة مأرب عزم الحكومة الشرعية والتحالف العربي على استكمال تحرير ما تبقى من المحافظات تحت سيطرة الحوثيين وفي مقدمتها العاصمة صنعاء.جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً بمدراء عموم المديريات، بحضور وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح ، ومدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى حميد ، ومدير عام المعلومات بديوان المحافظة عبدربه حليس.وقال إن العالم تأكد خلال الأعوام الماضية أن جماعة الحوثي لا تؤمن بالسلام ، وليس وارداً في أجندتها سوى احتياجها له لتحسين صورتها في الخارج بينما أفشلت كل فرص السلام والحلول.وأكد المحافظ العرادة أن محافظة مأرب ستظل متمسكة وماضية في خطها الوطني في الدفاع عن الجمهورية والدولة، ودعم قوات الجيش الوطني للزحف نحو العاصمة صنعاء واستعادة مؤسسات الدولة المخطوفة من قبل جماعة الحوثي.وكان محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، دعا يوم أمس إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التى تروج لها الآلة الإعلامية التابعة للحوثيين للنيل من استقرار المحافظة التى تعيش أوضاعاً مستقرة.







اليمن العرادة مارب



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